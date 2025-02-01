Николай Патрушев обсудил с Глебом Никитиным развитие судоходства на Волге Политика

Фото: Никита Духник

Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев провел рабочую встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. В обсуждении также принял участие полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, сообщили в Морской коллегии РФ.

Основной темой стало развитие грузовых и пассажирских перевозок водным транспортом по Волге. Участники встречи затронули вопросы обновления речного флота, модернизации судостроительных предприятий, кадрового обеспечения и загруженности заводов.

Отдельное внимание уделили подготовке специалистов для отрасли. Рассматривается возможность создания инженерных классов по судостроению в школах региона. Это поможет школьникам целенаправленно готовиться к поступлению в технические вузы или получению среднего профессионального образования.

Глеб Никитин отметил, что Нижегородская область – один из крупнейших транспортных узлов России, связанный водными маршрутами с Москвой, Санкт-Петербургом, Архангельском, Каспийским и Черным морями. В регионе действуют ведущие судостроительные предприятия – ЦКБ по СПК имени Алексеева, заводы "Красное Сормово", "Окская судоверфь", "Нижегородский Теплоход", а также крупнейший грузовой судоходный оператор "Волжское пароходство".

По словам губернатора, развитие речного судоходства остается ключевой задачей для региона. В 2024 году объем перевозок грузов по воде вырос на 42% по сравнению с 2023 годом, а пассажиропоток на круизных и скоростных судах увеличился на 53%. Никитин подчеркнул, что область заинтересована в дальнейшем росте интенсивности речных перевозок.