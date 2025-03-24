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Экономика

Никитин и Шаскольский обсудили тарифы на электроэнергию и индексацию зарплат в ЖКХ

26 марта 2025 18:12  [99] Экономика
Никитин и Шаскольский обсудили тарифы на электроэнергию и индексацию зарплат в ЖКХ

Фото: Александр Воложанин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел рабочую встречу с руководителем Федеральной антимонопольной службы России Максимом Шаскольским. Основной темой обсуждения стало внедрение дифференцированных тарифов на электроэнергию в зависимости от объемов потребления.

В регионе уже действует социальная норма потребления электроэнергии для населения. Объем перекрестного субсидирования на 2025 год составляет 7,28 млрд рублей, что на 25% ниже установленного уровня. Согласно законодательству, с 1 января 2026 года регионы, где перекрестное субсидирование превышает нулевой порог, в том числе Нижегородская область, должны перейти на дифференцированные тарифы.

Участники встречи рассмотрели возможные сценарии, позволяющие сохранить социальную норму, чтобы защитить интересы всех потребителей.

Максим Шаскольский подчеркнул, что действующее законодательство дает регионам возможность самостоятельно определять диапазоны потребления в рамках федеральных норм. При этом учитываются климатические и социально-экономические особенности территории.

Кроме того, субъекты РФ могут вводить дополнительные меры адресной поддержки граждан, чтобы минимизировать нагрузку на население.

Еще одной темой обсуждения стал особый порядок индексации расходов на оплату труда в сфере ЖКХ. В соответствии с постановлением правительства России ресурсоснабжающие организации получили право пересматривать тарифы с учетом увеличения зарплат.

Регулируемые организации в Нижегородской области уже подали соответствующие заявления в орган тарифного регулирования, и часть из них была удовлетворена.

Также на встрече затронули вопрос рассмотрения заявлений о согласовании изменений условий заключенных концессионных соглашений. В ходе обсуждения стороны рассмотрели порядок принятия таких решений и возможные механизмы их реализации.

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Теги:
Глеб Никитин Тарифы
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