Как в Нижегородской области борются с туберкулезом Общество

Туберкулез по-прежнему остается серьезной угрозой для здоровья людей во всем мире. Несмотря на доступность вакцин и эффективных лекарств, ежегодно от этого заболевания умирает до 1 миллиона человек. В России число смертей превышает 5 тысяч в год. О том, как в Нижегородской области снижают заболеваемость туберкулезом и какие меры помогают контролировать инфекцию, рассказала главный внештатный специалист-фтизиатр минздрава региона Наталья Бородина.

– Наталья Юрьевна, какова ситуация с туберкулезом в Нижегородской области?

– С 2009 года в регионе наблюдается устойчивое снижение заболеваемости, смертности и общего числа больных. За 20 лет уровень заболеваемости сократился в 4,5 раза. В 2024 году этот показатель составил 17,5 случая на 100 тысяч жителей, что значительно ниже среднероссийского уровня (26,9 на 100 тысяч). Еще 10–15 лет назад ежегодно выявлялось 1,5–2 тысячи новых случаев туберкулеза. В 2024 году их число снизилось до 534.

Количество пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением, также уменьшилось. Если в 2007 году в противотуберкулезных учреждениях региона состояло более 6 тысяч больных, то к концу 2023 года – 842 человека. Смертность от туберкулеза тоже идет на спад. В 2024 году, по данным оперативного мониторинга, болезнь унесла 24 жизни.

– Какие формы туберкулеза встречаются чаще всего?

– Основной формой остается туберкулез легких. В 2024 году среди впервые выявленных случаев 82,8% составили заболевания органов дыхания, а 17,2% – внелегочные формы.

– Какие факторы повышают риск заражения?

– Главный источник инфекции – больной человек, который выделяет бактерии с мокротой. При кашле, чихании, разговоре микрочастицы мокроты с микобактериями туберкулеза могут распространяться в воздухе на расстояние до 15 метров. К группам риска относятся: лица без определенного места жительства; беженцы; пациенты наркологических и психиатрических учреждений.

Дополнительные факторы, повышающие вероятность заболевания: тесный или длительный контакт с больным активной формой туберкулеза; хронические болезни (ВИЧ, заболевания легких, ЖКТ, мочеполовой системы, сахарный диабет); ослабленный иммунитет из-за длительного приема гормональных препаратов, лучевой терапии; неполноценное питание, стресс, переутомление;

злоупотребление алкоголем, курение, употребление наркотиков.

У детей дополнительным фактором риска является отсутствие или неэффективность вакцинации.

– Как проходит диагностика и лечение туберкулеза?

– При подозрении на туберкулез органов дыхания проводятся рентген или КТ легких; анализы крови, мочи, мокроты; кожные тесты (реакция Манту, Диаскинтест). Если диагноз подтверждается, назначается курс противотуберкулезной терапии в соответствии с федеральными клиническими рекомендациями. Важно понимать: лечение туберкулеза требует строгого соблюдения схемы приема препаратов. Если больной прерывает курс, болезнь прогрессирует, а микобактерии становятся устойчивыми к лекарствам. В этом случае развивается лекарственно-устойчивый туберкулез, который лечится сложнее и дольше.

– Какие современные методы диагностики используются?

– Главные инструменты раннего выявления болезни – иммунологические тесты у детей и флюорография у взрослых. Если есть подозрение на туберкулез, пациенту проводят КТ и полный спектр микробиологических исследований. "Золотым стандартом" лабораторной диагностики остаются культуральные исследования. Однако традиционные методы требуют до трех месяцев ожидания результатов.

Сейчас применяются ускоренные технологии, позволяющие вырастить культуру микобактерий за 2-3 недели. Кроме того, активно используются молекулярно-генетические тесты, которые выявляют ДНК возбудителя в течение нескольких часов или максимум двух дней. Эти исследования также помогают определить, устойчива ли инфекция к основным препаратам.

– Какие меры профилактики помогут защититься от туберкулеза?

– Туберкулез передается воздушно-капельным путем, поэтому заразиться может любой человек. Чтобы снизить риск, важно вести здоровый образ жизни – правильно питаться, соблюдать режим сна и отдыха, избегать стрессов; регулярно проходить флюорографию – это позволяет выявить болезнь на ранних стадиях; не игнорировать симптомы – если появились кашель, боль в груди, температура, ночная потливость, стоит обратиться к врачу. Ранняя диагностика – залог успешного лечения. Поэтому диспансеризация и профилактические осмотры жизненно важны.