Туберкулез нашли у 529 жителей Нижегородской области Общество

В 2024 году медики диагностировали туберкулез у 529 жителей Нижегородской области, сообщает региональный Роспотребнадзор.

Ведомство отмечает, что заболеваемость продолжает снижаться. Показатель составил 16,35 случая на 100 тысяч человек, что значительно ниже среднего по России — 25,54 на 100 тысяч (разница 64%).

Что касается возрастной статистики, то среди заболевших 22 случая были зарегистрированы у детей, а 7 случаев — среди подростков в возрасте 15–17 лет.

Также туберкулез был выявлен у 19 иностранных граждан, в том числе двух студентов.

Ранее сообщалось, что нижегородцы стали чаще болеть инфекциями, передающимися половым путем.