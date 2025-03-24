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Общество

Туберкулез нашли у 529 жителей Нижегородской области

24 марта 2025 12:28  [135] Общество
Туберкулез нашли у 529 жителей Нижегородской области

В 2024 году медики диагностировали туберкулез у 529 жителей Нижегородской области, сообщает региональный Роспотребнадзор.  

Ведомство отмечает, что заболеваемость продолжает снижаться. Показатель составил 16,35 случая на 100 тысяч человек, что значительно ниже среднего по России — 25,54 на 100 тысяч (разница 64%).  

Что касается возрастной статистики, то среди заболевших 22 случая были зарегистрированы у детей, а 7 случаев — среди подростков в возрасте 15–17 лет.  

Также туберкулез был выявлен у 19 иностранных граждан, в том числе двух студентов.

Ранее сообщалось, что нижегородцы стали чаще болеть инфекциями, передающимися половым путем.

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Теги:
Здоровье Инфекция Роспотребнадзор
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