Туберкулез нашли у 529 жителей Нижегородской области

В 2024 году медики диагностировали туберкулез у 529 жителей Нижегородской области, сообщает региональный Роспотребнадзор.
Ведомство отмечает, что заболеваемость продолжает снижаться. Показатель составил 16,35 случая на 100 тысяч человек, что значительно ниже среднего по России — 25,54 на 100 тысяч (разница 64%).
Что касается возрастной статистики, то среди заболевших 22 случая были зарегистрированы у детей, а 7 случаев — среди подростков в возрасте 15–17 лет.
Также туберкулез был выявлен у 19 иностранных граждан, в том числе двух студентов.
Ранее сообщалось, что нижегородцы стали чаще болеть инфекциями, передающимися половым путем.
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