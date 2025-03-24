Побег 13-летнего школьника из дома на Бору закончился проверкой полиции

Полиция начала проверку из-за обнаружения несовершеннолетнего ребенка на улице в городе Бор Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Началось все с жалобы в правоохранительные органы, поступившей от очевидцев. Они сказали, что ребенок бродит по улице без взрослых. Он замерз, но домой возвращаться не хочет.
Сотрудники полиции доставили ребенка в отдел, куда вызвали его законных представителей. Сейчас жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает – он передан родным.
В полиции уточнили, что проводится проверка, в ходе которой установят причины и обстоятельства случившегося.
Накануне сообщалось о конфликте между дедом и внучкой на Московском шоссе в Нижнем Новгороде. Мужчина ударил 13-летнюю школьницу и, как пишут в соцсетях, пытался затолкать ее в автомобиль. Правоохранители установили личности участников инцидента и в итоге привлекли к ответственности деда, а также мать школьницы.
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