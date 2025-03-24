По каким схемам мошенники разводят нижегородцев на деньги
Где в Нижнем Новгороде запрещены электросамокаты
Когда в Нижнем Новгороде отключат отопление
Проект канатки через Оку в Нижнем прошел госэкспертизу
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
27 марта 2025 07:43  [115] Побег 13-летнего школьника из дома на Бору закончился проверкой полиции
26 марта 2025 19:45  [227] Нижегородцы "озолотили" мошенников на 50 млн рублей за неделю
26 марта 2025 18:17  [313] Вторая потерявшаяся в Нижегородской области девочка найдена живой
26 марта 2025 18:14  [345] Число пострадавших в ДТП на Р-158 под Арзамасом выросло вдвое
26 марта 2025 18:08  [242] Выстрел в глаз нижегородскому подростку закончился проверкой МВД
26 марта 2025 17:10  [494] Назван лидирующий по числу пьяных ДТП район Нижнего Новгорода
26 марта 2025 14:24  [327] Протокол составили на деда, ударившего 13-летнюю внучку в Нижнем Новгороде
26 марта 2025 11:11  [328] Ангар загорелся на улице Фильченкова в Нижнем Новгороде
26 марта 2025 10:47  [539] Что известно о пострадавших в смертельном ДТП под Арзамасом
26 марта 2025 10:35  [258] Телефонные мошенники похитили у московского бизнесмена более 58 млн рублей
Происшествия

Побег 13-летнего школьника из дома на Бору закончился проверкой полиции

27 марта 2025 07:43  [115] Происшествия
Побег 13-летнего школьника из дома на Бору закончился проверкой полиции

Полиция начала проверку из-за обнаружения несовершеннолетнего ребенка на улице в городе Бор Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД. 

Началось все с жалобы в правоохранительные органы, поступившей от очевидцев. Они сказали, что ребенок бродит по улице без взрослых. Он замерз, но домой возвращаться не хочет. 

Сотрудники полиции доставили ребенка в отдел, куда вызвали его законных представителей. Сейчас жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает – он передан родным.

В полиции уточнили, что проводится проверка, в ходе которой установят причины и обстоятельства случившегося.

Накануне сообщалось о конфликте между дедом и внучкой на Московском шоссе в Нижнем Новгороде. Мужчина ударил 13-летнюю школьницу и, как пишут в соцсетях, пытался затолкать ее в автомобиль. Правоохранители установили личности участников инцидента и в итоге привлекли к ответственности деда, а также мать школьницы. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Бор Дети МВД
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Скорость, лед и адреналин: как прошел Кубок мира по айс-кроссу в Нижнем Новгороде
24 марта 2025 12:54Скорость, лед и адреналин: как прошел Кубок мира по айс-кроссу в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph