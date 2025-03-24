Более 5000 обращений успешно отработали специалисты нижегородской "Службы защиты прав" в 2024 году Общество

Фото: "Служба защиты прав"

Более пяти тысяч обращений успешно отработали специалисты нижегородской «Службы защиты прав» в 2024 году. Это один из важнейших итогов работы организации, который обсуждался на заседании наблюдательного совета Службы 25 марта.

К дискуссии по актуальным вопросам защиты прав людей с ментальными нарушениями и детей-сирот в регионе подключились сенатор Российской Федерации Ольга Щетинина, заместитель министра здравоохранения Нижегородской области Татьяна Коваленко, региональный уполномоченный по правам человека Оксана Кислицына и советник губернатора Нижегородской области, автор проекта Народного фронта «Регион заботы» Нюта Федермессер. В мероприятии также приняли участие представители ряда некоммерческих организаций.

«Служба защиты прав» была основана в 2021 году по инициативе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина при поддержке проекта Народного фронта «Регион заботы». На протяжении четырех лет организация бесплатно оказывает правовую помощь людям с нарушениями психики и детям-сиротам, за это время специалисты приняли в работу уже свыше 15 тысяч обращений, при этом 93% из них успешно решено. Создание службы стало частью большой реформы системы психоневрологических интернатов в регионе.

«Результаты работы службы измеряются не в койко-днях, не в госзадании и даже не в количестве обращений. Хотя очень показательно, что в комитет уполномоченного по правам человека за год из организаций социальной направленности, работающих с людьми с ментальными нарушениями, поступило менее 200 обращений, а в «Службу защиты прав», которая работает только в Нижегородской области, за тот же период – более четырёх тысяч обращений. Зависимые от нас люди, находящиеся под опекой в интернате, не могут заявить о том, что они не получают той или иной помощи. «Служба защиты прав» – это инструмент, позволяющий выявить и устранить такие нарушения. Поэтому качество работы службы измеряется качеством жизни конкретных людей», – рассказала Нюта Федермессер.

Люди обращаются в службу за помощью по разным вопросам. Чаще всего они касаются получения качественной медицинской помощи, приобретения личных вещей, поиска родственников, восстановления дееспособности.

В 2024 году при содействии Службы шесть человек смогли восстановить полную или частичную дееспособность. Это значит, что люди смогут свободно распоряжаться своими деньгами, имуществом и быть по-настоящему самостоятельными.

Также специалисты Службы помогли 28 проживающим психоневрологических интернатов официально трудоустроиться, 10 гражданам из числа детей-сирот – встать в очередь на получение жилья. Еще трое детей-сирот уже получили долгожданные квартиры.

Для достижения таких результатов юристы Службы около 480 раз выезжали в нижегородские ПНИ, организации для детей-сирот, психиатрические больницы. Кроме того, специалисты направили в интернаты и ведомства порядка 900 комплексных рекомендаций и правовых позиций для того, чтобы защитить и восстановить права около пяти тысяч людей, которые живут в стационарных учреждениях социальной защиты.

«К нам стали чаще обращаться не только из Нижегородской области, но и из других регионов России – за прошлый год поступило 134 таких обращения. Это стало возможным в том числе благодаря тому, что наш опыт транслируется на федеральном уровне. Так, в 2024 году мы стали спикерами, тренерами и экспертами пяти конференций Минтруда России для директоров ПНИ, детских учреждений и руководителей социальной политики регионов России», – сообщила директор Службы защиты прав Екатерина Кантинова.

В своей работе специалисты Службы часто сталкиваются с обращениями, которые не решить юридически. Люди в интернатах часто нуждаются в простом человеческом тепле, общении, внимании. Для того чтобы исправить эту ситуацию, в 2022 году на базе Службы совместно с проектом Народного фронта «Регион заботы» была создана волонтерская «Служба заботы». Сейчас добровольческая деятельность активно развита в трех интернатах: Борском и Автозаводском ПНИ, а также в Автозаводском доме для детей «Надежда».

Волонтеры регулярно приезжают в учреждения, организовывают прогулки для маломобильных проживающих, устраивают творческие мастер-классы и занятия спортом, а также различные праздничные мероприятия. В 2024 году заботой добровольцев удалось охватить почти 1 600 человек, которые живут в интернатах.

«Нужно обязательно открывать двери психоневрологических интернатов для тех, кто готов сюда приходить и помогать. Общественные и волонтерские организации играют большую роль в жизни людей, проживающих в стационарных учреждениях. Мы поддерживаем их деятельность, потому что такое сотрудничество позволяет нам качественно менять систему психоневрологических интернатов для того, чтобы жизнь проживающих становилась лучше», – отметил министр социальной политики Нижегородской области Игорь Седых.