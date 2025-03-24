Проект канатки через Оку в Нижнем прошел госэкспертизу
По каким схемам мошенники разводят нижегородцев на деньги
Когда в Нижнем Новгороде отключат отопление
Где в Нижнем Новгороде запрещены электросамокаты
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
27 марта 2025 10:18  [22] Новую дорогу к ЖК "Окский берег" готовят к открытию
27 марта 2025 10:05  [63] Правила медосвидетельствования на состояние опьянения намерены изменить в России
27 марта 2025 09:59  [89] Частичное солнечное затмение смогут увидеть нижегородцы 29 марта
27 марта 2025 09:41  [68] Соцпредприниматели из Выксы и Кулебак приглашаются к участию в программе "Начни свое дело"
27 марта 2025 09:37  [77] Более 5000 обращений успешно отработали специалисты нижегородской "Службы защиты прав" в 2024 году
27 марта 2025 09:35  [129] Врачи спасли 90-летнюю нижегородку
27 марта 2025 09:28  [120] Социальные пенсии в Нижегородской области увеличат на 14,75%
27 марта 2025 09:00  [157] Проект строительства детсада в Арзамасе одобрила госэкспертиза
27 марта 2025 08:00  [132] Нижегородцам объяснили, как снизить риск аллергии в сезон цветения
27 марта 2025 07:00  [166] Глава Богородска рассказал о выплатах жильцам дома на Огарева
Общество

Более 5000 обращений успешно отработали специалисты нижегородской "Службы защиты прав" в 2024 году

27 марта 2025 09:37  [77] Общество
Более 5000 обращений успешно отработали специалисты нижегородской Службы защиты прав в 2024 году

Фото: "Служба защиты прав"

Более пяти тысяч обращений успешно отработали специалисты нижегородской «Службы защиты прав» в 2024 году. Это один из важнейших итогов работы организации, который обсуждался на заседании наблюдательного совета Службы 25 марта.

К дискуссии по актуальным вопросам защиты прав людей с ментальными нарушениями и детей-сирот в регионе подключились сенатор Российской Федерации Ольга Щетинина, заместитель министра здравоохранения Нижегородской области Татьяна Коваленко, региональный уполномоченный по правам человека Оксана Кислицына и советник губернатора Нижегородской области, автор проекта Народного фронта «Регион заботы» Нюта Федермессер. В мероприятии также приняли участие представители ряда некоммерческих организаций.

«Служба защиты прав» была основана в 2021 году по инициативе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина при поддержке проекта Народного фронта «Регион заботы». На протяжении четырех лет организация бесплатно оказывает правовую помощь людям с нарушениями психики и детям-сиротам, за это время специалисты приняли в работу уже свыше 15 тысяч обращений, при этом 93% из них успешно решено. Создание службы стало частью большой реформы системы психоневрологических интернатов в регионе. 

«Результаты работы службы измеряются не в койко-днях, не в госзадании и даже не в количестве обращений. Хотя очень показательно, что в комитет уполномоченного по правам человека за год из организаций социальной направленности, работающих с людьми с ментальными нарушениями, поступило менее 200 обращений, а в «Службу защиты прав», которая работает только в Нижегородской области, за тот же период – более четырёх тысяч обращений. Зависимые от нас люди, находящиеся под опекой в интернате, не могут заявить о том, что они не получают той или иной помощи. «Служба защиты прав» – это инструмент, позволяющий выявить и устранить такие нарушения. Поэтому качество работы службы измеряется качеством жизни конкретных людей», – рассказала Нюта Федермессер.

Люди обращаются в службу за помощью по разным вопросам. Чаще всего они касаются получения качественной медицинской помощи, приобретения личных вещей, поиска родственников, восстановления дееспособности. 

В 2024 году при содействии Службы шесть человек смогли восстановить полную или частичную дееспособность. Это значит, что люди смогут свободно распоряжаться своими деньгами, имуществом и быть по-настоящему самостоятельными.

Также специалисты Службы помогли 28 проживающим психоневрологических интернатов официально трудоустроиться, 10 гражданам из числа детей-сирот – встать в очередь на получение жилья. Еще трое детей-сирот уже получили долгожданные квартиры. 

Для достижения таких результатов юристы Службы около 480 раз выезжали в нижегородские ПНИ, организации для детей-сирот, психиатрические больницы. Кроме того, специалисты направили в интернаты и ведомства порядка 900 комплексных рекомендаций и правовых позиций для того, чтобы защитить и восстановить права около пяти тысяч людей, которые живут в стационарных учреждениях социальной защиты. 

«К нам стали чаще обращаться не только из Нижегородской области, но и из других регионов России – за прошлый год поступило 134 таких обращения. Это стало возможным в том числе благодаря тому, что наш опыт транслируется на федеральном уровне. Так, в 2024 году мы стали спикерами, тренерами и экспертами пяти конференций Минтруда России для директоров ПНИ, детских учреждений и руководителей социальной политики регионов России», – сообщила директор Службы защиты прав Екатерина Кантинова.

В своей работе специалисты Службы часто сталкиваются с обращениями, которые не решить юридически. Люди в интернатах часто нуждаются в простом человеческом тепле, общении, внимании. Для того чтобы исправить эту ситуацию, в 2022 году на базе Службы совместно с проектом Народного фронта «Регион заботы» была создана волонтерская «Служба заботы». Сейчас добровольческая деятельность активно развита в трех интернатах: Борском и Автозаводском ПНИ, а также в Автозаводском доме для детей «Надежда». 

Волонтеры регулярно приезжают в учреждения, организовывают прогулки для маломобильных проживающих, устраивают творческие мастер-классы и занятия спортом, а также различные праздничные мероприятия. В 2024 году заботой добровольцев удалось охватить почти 1 600 человек, которые живут в интернатах.  

«Нужно обязательно открывать двери психоневрологических интернатов для тех, кто готов сюда приходить и помогать. Общественные и волонтерские организации играют большую роль в жизни людей, проживающих в стационарных учреждениях. Мы поддерживаем их деятельность, потому что такое сотрудничество позволяет нам качественно менять систему психоневрологических интернатов для того, чтобы жизнь проживающих становилась лучше», – отметил министр социальной политики Нижегородской области Игорь Седых.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дети психология Сироты
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Скорость, лед и адреналин: как прошел Кубок мира по айс-кроссу в Нижнем Новгороде
24 марта 2025 12:54Скорость, лед и адреналин: как прошел Кубок мира по айс-кроссу в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph