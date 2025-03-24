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Общество

Правила медосвидетельствования на состояние опьянения намерены изменить в России

27 марта 2025 10:05  [70] Общество

С 1 сентября этого года планируется внести изменения в процедуру медицинского освидетельствования граждан России на предмет алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. Проект приказа разработан Министерством здравоохранения был опубликован на официальном портале нормативных правовых актов.

Согласно документу, с 2031 года в России начнёт действовать обновлённый порядок проведения освидетельствования на состояние алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. Также в проекте уточнён список основных групп наркотических и психотропных веществ, которые будут использоваться в исследованиях, с учётом изменений в структуре потребления наркотиков в стране.

Кроме того, в проекте обновлён алгоритм обследования при оказании экстренной медицинской помощи гражданам, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях или имеющим признаки отравления наркотиками.

Специалисты будут проводить отбор биоматериалов — крови и мочи, которые будут храниться в течение недели. При необходимости эти материалы могут быть использованы для проведения дополнительных исследований.

Напомним, количество пьяных ДТП в Нижнем Новгороде увеличилось на 60% в 2024 году. Всего за прошлый год зафиксировано 69 автоаварий при участии водителей в состоянии алкогольного опьянения. В результате погибли 8 человек.

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Теги:
Алкоголь ДТП Минздрав
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