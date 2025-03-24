Назван лидирующий по числу пьяных ДТП район Нижнего Новгорода Происшествия

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

Количество пьяных ДТП увеличилось на 60% в 2024 году, рассказал начальник отдела ГИБДД УВД России по Нижнему Новгороду Валерий Иванов на пресс-конференции в НОИЦ. На мероприятии побывал корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Всего за прошлый год зафиксировано 69 автоаварий при участии водителей в состоянии алкогольного опьянения. В результате погибли 8 человек.

Самым "пьяным" районом назван Автозаводский. На его территории произошло 20 ДТП. В Ленинском зарегистрировано 9 аварий, а в Приокском – 10.

Чаще всего пьяные водители совершают столкновения – за предыдущий год было зарегистрировано 852 случая. Сотрудники транспортной полиции также зафиксировали более 700 наездов на пешеходов, большинство из которых происходят по вине водителя. Не редки и случаи съездов с дороги, а также опрокидываний.

Ранее сообщалось, иномарка совершила наезд на подростка на пешеходном переходе.