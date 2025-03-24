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Политика

ЗСНО приняло закон о слиянии Кстова с Нижним Новгородом 27 марта

27 марта 2025 12:15  [139] Политика
ЗСНО приняло закон о слиянии Кстова с Нижним Новгородом 27 марта

Законодательное собрание Нижегородской области на заседании 27 марта приняло закон о слиянии Нижнего Новгорода и Кстовского округа.

Инициатором документа выступил губернатор Глеб Никитин. Законопроект прошел два чтения, а при его подготовке учитывались мнения жителей, экспертов и представителей муниципальных властей, сообщили в региональном парламенте.

В ближайшие месяцы предстоит сформировать новую систему местного самоуправления, которая будет работать в обновленных условиях.

Напомним, что население приволжской столицы вырастет на 120 тысяч после слияния с Кстовом.

Также сообщалось, что избрание четырех новых депутатов нижегородской думы потребует 22 млн рублей.

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Теги:
Законодательное собрание Кстовский муниципалитет Нижний Новгород
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