ЗСНО приняло закон о слиянии Кстова с Нижним Новгородом 27 марта

Законодательное собрание Нижегородской области на заседании 27 марта приняло закон о слиянии Нижнего Новгорода и Кстовского округа.
Инициатором документа выступил губернатор Глеб Никитин. Законопроект прошел два чтения, а при его подготовке учитывались мнения жителей, экспертов и представителей муниципальных властей, сообщили в региональном парламенте.
В ближайшие месяцы предстоит сформировать новую систему местного самоуправления, которая будет работать в обновленных условиях.
Напомним, что население приволжской столицы вырастет на 120 тысяч после слияния с Кстовом.
Также сообщалось, что избрание четырех новых депутатов нижегородской думы потребует 22 млн рублей.
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