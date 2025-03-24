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Общество

ФАС усилит контроль за ценами на недолго хранящийся хлеб в регионах

27 марта 2025 13:53  [118] Общество

Фото: с сайта unsplash.com

Сотрудники территориальных органов Федеральной антимонопольной службы (ФАС) проведут проверку стоимости хлеба с коротким сроком хранения. Об этом стало известно из сообщения на официальном сайте ведомства.

Скоропортящимся хлебом считаются хлебобулочные изделия из белой муки без упаковки - например, нарезные батоны, срок хранения которых ограничен 24 часами.

В ходе исследования, в котором специалисты проанализировали деятельность более 1500 предприятий, занимающихся производством и оптовой продажей хлеба в России, были оценены доли участников рынка хлеба из пшеничной, ржаной муки и их смесей.

ФАС проверит обоснованность цен, установленных крупнейшими производителями, выявленными в 82 регионах. Ранее президент Российского союза пекарей Дмитрий Семёнов заявил о возможном повышении цен на хлеб на 10–12%. По его словам, это связано с увеличением себестоимости производства на 25–27%.

Напомним, в Нижнем Новгороде прошла стратегическая сессия, посвященная вопросам государственно-частного партнерства, концессионных соглашений и тарифного регулирования. В её ходе губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и глава ФАС Максим Шаскольский обсудили изменения в тарифном регулировании.

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Теги:
ФАС хлеб Цены
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