ФАС усилит контроль за ценами на недолго хранящийся хлеб в регионах Общество

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Сотрудники территориальных органов Федеральной антимонопольной службы (ФАС) проведут проверку стоимости хлеба с коротким сроком хранения. Об этом стало известно из сообщения на официальном сайте ведомства.

Скоропортящимся хлебом считаются хлебобулочные изделия из белой муки без упаковки - например, нарезные батоны, срок хранения которых ограничен 24 часами.

В ходе исследования, в котором специалисты проанализировали деятельность более 1500 предприятий, занимающихся производством и оптовой продажей хлеба в России, были оценены доли участников рынка хлеба из пшеничной, ржаной муки и их смесей.

ФАС проверит обоснованность цен, установленных крупнейшими производителями, выявленными в 82 регионах. Ранее президент Российского союза пекарей Дмитрий Семёнов заявил о возможном повышении цен на хлеб на 10–12%. По его словам, это связано с увеличением себестоимости производства на 25–27%.

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