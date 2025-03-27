Два подростка чуть не утонули на Мещерском озере в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

Прогулка двух подростков по льду Мещерского озера в Нижнем Новгороде едва не закончилась трагедией.

Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, ребята хотели срезать путь, но не учли, что лед на водоеме уже тонкий и провалились в воду.

В итоге подростки смогли сами выбраться и добраться до плота, который как нельзя кстати оказался на озере. Там уже ребята дождались спасателей, оперативно среагировавших на данное ЧП.

Отмечается, что обоих пострадавших с подозрением на переохлаждение увезли в больницу.

В МЧС региона снова напоминают, как важно соблюдать осторожность, особенно в переходные сезоны, когда лед может быть ненадежным.

Ранее сообщалось, что спасатели МЧС помогли трем рыбакам выбраться из воды в Нижегородской области.