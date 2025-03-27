Два подростка чуть не утонули на Мещерском озере в Нижнем Новгороде

Фото:
Прогулка двух подростков по льду Мещерского озера в Нижнем Новгороде едва не закончилась трагедией.
Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, ребята хотели срезать путь, но не учли, что лед на водоеме уже тонкий и провалились в воду.
В итоге подростки смогли сами выбраться и добраться до плота, который как нельзя кстати оказался на озере. Там уже ребята дождались спасателей, оперативно среагировавших на данное ЧП.
Отмечается, что обоих пострадавших с подозрением на переохлаждение увезли в больницу.
В МЧС региона снова напоминают, как важно соблюдать осторожность, особенно в переходные сезоны, когда лед может быть ненадежным.
Ранее сообщалось, что спасатели МЧС помогли трем рыбакам выбраться из воды в Нижегородской области.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+