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Происшествия

Два подростка чуть не утонули на Мещерском озере в Нижнем Новгороде

28 марта 2025 09:32  [3] Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

Прогулка двух подростков по льду Мещерского озера в Нижнем Новгороде едва не закончилась трагедией.

Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, ребята хотели срезать путь, но не учли, что лед на водоеме уже тонкий и провалились в воду.

В итоге подростки смогли сами выбраться и добраться до плота, который как нельзя кстати оказался на озере. Там уже ребята дождались спасателей, оперативно среагировавших на данное ЧП.

Отмечается, что обоих пострадавших с подозрением на переохлаждение увезли в больницу.

В МЧС региона снова напоминают, как важно соблюдать осторожность, особенно в переходные сезоны, когда лед может быть ненадежным.

Ранее сообщалось, что спасатели МЧС помогли трем рыбакам выбраться из воды в Нижегородской области.

 

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Теги:
Водоёмы Лед МЧС
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