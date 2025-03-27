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Экономика

Как нижегородцам взять отгул на работе и не столкнуться с отказом

29 марта 2025 09:00  [112] Экономика
Как нижегородцам взять отгул на работе и не столкнуться с отказом

Нижегородцам рассказали, в каких случаях можно взять отгул на работе и что делать, если работодатель отказывается предоставить его. Полезную информацию предоставила пресс-служба сервиса hh.ru.

Отгулы предоставляются работникам в нескольких ситуациях:

- за работу в выходные или нерабочие праздничные дни;
- за сверхурочную работу: отгул предоставляется в размере отработанных сверхурочных часов, и его продолжительность должна быть не меньше времени переработки;
- за сдачу крови и ее компонентов: работник получает оплачиваемый отгул по среднему заработку;
- за переработку рабочего времени в пределах установленного графика работы на вахте: такие отгулы оплачиваются как обычный рабочий день, если повышенная оплата не указана в локальных актах.

С 1 марта 2025 года вступили в силу изменения в Трудовом кодексе РФ, которые позволяют работнику брать отгул в течение года с момента выполнения работы в выходной или праздничный день. Отгул можно также присоединить к основному отпуску.

Как пояснила Дарья Ерзина, юрист hh.ru, если работник не использовал положенные отгулы, работодатель обязан их компенсировать. В случае увольнения неиспользованные отгулы должны быть оплачены деньгами. Это правило распространяется на все виды отгулов, включая те, что накоплены за переработку или работу в выходные. Право на отгул прописано в Трудовом кодексе РФ, а также может быть отражено в локальных актах или коллективных договорах.

Если работодатель попросил выйти на работу в выходной день, но отказывается предоставить отгул или оплатить переработку, работник может предпринять следующие шаги:

1. Написать заявление с просьбой предоставить отгул и зафиксировать отказ в письменной форме;
2. В случае продолжения отказа обратиться в профсоюз (если он есть) или в трудовую инспекцию.

Для доказательства факта работы в выходной день можно использовать записи в табелях учета рабочего времени, переписку с работодателем и показания свидетелей. В случае необходимости работник имеет право обжаловать отказ в суде.

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Теги:
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