Монтаж понтонного моста через Оку в Павлове начнется 29 марта Общество

Фото: ГУАД Нижегородской области

Работы по установке понтонного моста через реку Оку в Павловском округе стартуют утром 29 марта. Об этом представители местной администрации сообщили в соцсетях.

В период монтажа паром будет задействован в строительных работах и не сможет выполнять рейсы. Исключение сделают только для транспорта экстренных служб, уточнили в сообщении.

Открытие движения по мосту планируется сразу после завершения всех этапов установки. Сроки зависят от погодных условий и технологических нюансов.

Ранее выяснилось, что новое место для причала парома в Тумботине может появиться уже в апреле.