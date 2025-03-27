Монтаж понтонного моста через Оку в Павлове начнется 29 марта

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Работы по установке понтонного моста через реку Оку в Павловском округе стартуют утром 29 марта. Об этом представители местной администрации сообщили в соцсетях.
В период монтажа паром будет задействован в строительных работах и не сможет выполнять рейсы. Исключение сделают только для транспорта экстренных служб, уточнили в сообщении.
Открытие движения по мосту планируется сразу после завершения всех этапов установки. Сроки зависят от погодных условий и технологических нюансов.
Ранее выяснилось, что новое место для причала парома в Тумботине может появиться уже в апреле.
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