Новое место для причала парома в Тумботино может появиться уже в апреле Общество

Фото: Главное управления автомобильных дорог Нижегородской области

Новое место для причала парома в Тумботино планируется обустроить к апрелю. Об этом сообщили в региональном минтрансе.

Сейчас готовят участок судоходной паромной трассы через Оку между Павловом и поселком Тумботино. На эти цели из бюджета направлено свыше 39 млн рублей. Подрядчик обязуется вывезти около 47 тысяч кубометров грунта, чтобы обеспечить судоходный участок для парома (углубление дна и укрепление склонов) с подъездными путями. Срок окончания работ по госконтракту - 31 марта.

Директор ГКУ НО "ГУАД" Леонид Самухин отметил, что решение о создании судоходной паромной трассы назрело давно, поскольку два берега соединяет наплавной мост. Его разводят когда поднимается уровень воды и идет ледостав.

"В это время перебраться с одного берега на другой жители могут только на пароме. При этом подъездные пути со стороны Тумботина – это грунтовые дороги, которые периодически размывает. Поэтому в начале 2025 года был заключен госконтракт на выполнение необходимых работ по организации удобного места для причала парома", - сказал чиновник.

В ГУАД добавили, что уже отремонтированы подъездная дорога к причалу на Оке, проходящая через деревню Малое Окское, и площадка для ожидания парома.

Работы контролируют специалисты ГУАД региона.

Ранее сообщалось о вскрытии Оки в 200 км от Нижегородской области. Губернатор Глеб Никитин поручил областному минтрансу оперативно мобилизовать силы и средства, необходимые для реагирования на изменение ледовой обстановки.