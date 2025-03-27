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Общество

97 волонтеров СВО наградили благодарственными письмами нижегородского правительства

28 марта 2025 13:02  [85] Общество
97 волонтеров СВО наградили благодарственными письмами нижегородского правительства

Фото: Олег Булыгин

Шестая церемония награждения волонтеров специальной военной операции «СВОим сердцем» состоялась 27 марта в Доме народного единства. За активное участие в оказании гуманитарной помощи военнослужащим СВО и их семьям благодарственные письма вручили 97 волонтерам. Церемония была организована правительством Нижегородской области и Домом народного единства. Ее открыл заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев.

«У волонтеров поразительная самоотдача, безусловная и бескорыстная любовь к Отечеству. С вашей помощью ежедневно собираются гуманитарные грузы для наших бойцов на передовую, для жителей приграничных территорий. Благодаря таким, как вы, нашу страну никто никогда не победит. Огромное спасибо и низкий поклон за ваше служение! Спасибо за ваши горячие сердца, сильные руки и веру в правое дело! Пусть ваша энергия, доброта и стойкость станут примером для всех нас!» - сказал Андрей Гнеушев.

Руководитель Дома народного единства Роман Кошелев отметил, что в номинации «СВОим сердцем» было награждено уже свыше 800 волонтеров.

«Очень важно на правительственном уровне выражать слова благодарности этим замечательным людям. Нижегородские волонтеры, снабжая гуманитарными грузами наших бойцов, приближают победу. Они передают помощь и через координационный центр Дома народного единства, и сами отвозят «за ленточку» маскировочные сети, теплые вещи, окопные свечи, технику и многое другое. Желаю им крепкого здоровья и удачи во всех делах!» - сказал Роман Кошелев.

В этот раз награждали активистов и представителей бизнеса из всех округов Нижегородской области. Среди них - библиотекарь села Староустье Воскресенского муниципального округа Елена Белова.

«Конечно, мы работаем не ради наград, но такое внимание очень приятно. Значит, правильное дело делаем. Я организовала в селе патриотический кружок «Огонек». С самого начала СВО мы изготавливаем окопные свечи, в последнее время плетем маскировочные сети - отправили уже десятки километров. Работаем в две смены, но этот труд нам в радость. Ребята «за ленточкой» должны знать, что у них надежный тыл», - сказала Елена Белова.

Директор частного охранного предприятия, атаман Павловского районного казачьего общества Светлана Алмазова в течение трех лет после начала операции плетет маскировочные сети, делает окопные свечи, закупает бронежилеты, медикаменты, продукты питания.

«Со временем начали и сами доставлять гумпомощь «за ленточку» для нижегородских парней. К нашей благотворительной миссии присоединились павловские школы и множество неравнодушных людей. Совместно мы делаем великое дело. Сегодня вручили благодарственное письмо за активное участие в оказании помощи - не лично мне, а конечно, всей нашей огромной павловской команде. Большое спасибо!» - поделилась Светлана Алмазова.

Участникам мероприятия также продемонстрировали фильм производства Дома народного единства о нижегородских волонтерах СВО.

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Теги:
Добровольцы Дом народного единства СВО
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