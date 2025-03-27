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Общество

Когда школы Нижнего Новгорода начнут принимать заявления в 1 класс

28 марта 2025 13:40  [83] Общество
Когда школы Нижнего Новгорода начнут принимать заявления в 1 класс

С 1 апреля в Нижнем Новгороде стартует прием заявлений на зачисление детей в первый класс на 2025-2026 учебный год, сообщили в городском депобре.

Сейчас в столице Приволжья работают 153 общеобразовательные организации. До 30 июня школы будут принимать заявления от семей, проживающих на закреплённой за школой территории, а также от родителей, имеющих право на льготы.

Для детей, не проживающих на территории, прикреплённой к конкретной школе, прием заявлений начнется 6 июля и продлится до тех пор, пока не закончатся свободные места, но не позднее 5 сентября.

В департаменте пояснили, что родителям необходимо зайти на официальный сайт выбранной школы, где размещён перечень необходимых документов, образец заявления, график приёма, способы подачи, а также информация о количестве мест в первых классах.

Подать заявление можно несколькими способами: лично в школу, по почте заказным письмом с уведомлением о вручении или в электронном виде через порталы государственных и муниципальных услуг.

Внеочередное право на зачисление предоставляется детям военнослужащих и граждан, участвовавших в добровольческих формированиях и погибших (умерших) при выполнении задач в зоне СВО или позже — в результате полученных там травм, увечий или заболеваний.

Также вне очереди принимаются дети, находящиеся под опекой, попечительством, в приёмной или патронатной семье, а также усыновлённые.

Право первоочередного зачисления имеют дети военнослужащих и участников добровольческих формирований, а также дети, находящиеся под опекой или в приёмных семьях.

Что касается иностранных граждан, они могут быть зачислены на обучение при наличии документов, подтверждающих законность их пребывания в России. Также потребуется прохождение бесплатного теста на знание русского языка, достаточного для освоения школьной программы.

Напомним, родители будущих первоклашек смогут заранее заполнить черновик заявления на зачисление в школу на госуслугах.

Сообщалось также, что прием в 5-8 и 10 классы нижегородской "Школы 800" стартует 1 апреля. 

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Теги:
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