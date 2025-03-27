Пункты весогабаритного контроля "Чернышиха" и "Мухтолово" заработают в полную силу Общество

Фото: Александр Воложанин

С 30 марта два автоматических пункта весогабаритного контроля — "Чернышиха" в Сергачском округе и "Мухтолово" в Ардатовском округе — переходят из тестового режима в полноценную эксплуатацию. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем Нижегородской области.

Теперь комплексы будут работать в штатном режиме и фиксировать нарушения, связанные с превышением допустимой нагрузки на ось.

В ЦРТС напомнили, что оборудование будет перенастроено в соответствии с приказом главного управления автомобильных дорог региона от 6 марта 2025 года. Согласно этому документу, с 1 по 30 апреля на территории области вводятся ограничения движения для грузовиков с нагрузкой на ось от 6 тонн.

Ограничения затронут 1 358 участков дорог. Все случаи превышения допустимых параметров будут автоматически фиксироваться системами контроля.

Такие меры необходимы для защиты дорожного покрытия в весенний период, когда оно особенно уязвимо из-за таяния снега и переувлажнения грунта.

Ранее сообщалось, что в апреле в Нижегородской области будет ограничено движение большегрузов.