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Общество

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова наградила ГЖД за социальную эффективность

28 марта 2025 15:49  [108] Общество

Фото: пресс-служба ГЖД

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова вручила Горьковской железной дороге – филиалу ОАО «РЖД» награду за победу в федеральном этапе Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» 2024 года в номинации «За формирование здорового образа жизни». Торжественная церемония состоялась в Москве 28 марта 2025 года.

«Магистраль принимает участие в данном конкурсе с 2013 года. Это отличная возможность для нас продемонстрировать успехи во внутрикорпоративной политике, последние достижения по развитию профессиональных компетенций работников, их привлечение к занятию спортом и ведению здорового образа жизни. Мы ещё раз подтвердили, что ОАО «РЖД» - это социально-ориентированная компания», - подчеркнул начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский.

Конкурс «Российская организация высокой социальной эффективности» проводится ежегодно с 2000 года. Здесь представлены такие отрасли, как транспорт и машиностроение, обрабатывающие производства и добыча полезных ископаемых, строительство и сельское хозяйство, энергетика и связь, образование и здравоохранение и многие другие.

Главная цель мероприятия – привлечение общественного внимания к важности решения социальных вопросов на уровне организаций, выявление лучших социальных проектов, создание позитивного социального имиджа. Здесь учитываются наличие образовательных программ и работа с кадровым резервом, трудовые династии и созданные условия для развития профессиональных компетенций, развитие спорта и формирование здорового образа жизни. 

Отметим, на региональном этапе конкурса ГЖД стала лидером в ещё двух номинациях – «За развитие кадрового потенциала» и «За развитие социального партнерства».

Магистраль регулярно проводит активную работу по приобщению железнодорожников к занятию спортом и ведению здорового образа жизни. Так, на постоянной основе проводятся соревнования и спартакиады по хоккею, футболу, волейболу, лыжным гонкам, легкой атлетике, парусному спорту, плаванию и др.

Отметим, на спортивных объектах Горьковской магистрали активно функционирует около 100 групп в секциях по 14 видам спорта, где занимаются почти 1,5 тыс. человек. Больше половины из них – железнодорожники.

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Теги:
ГЖД Награды Правительство РФ
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