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Экономика

Нижегородскому МЧС не хватает более 1000 сотрудников

29 марта 2025 17:53  [181] Экономика
Нижегородскому МЧС не хватает более 1000 сотрудников

Фото: Кирилл Мартынов

Главное управление МЧС по Нижегородской области объявило о масштабном наборе персонала. В ведомстве открыто 1120 вакансий, включая должности пожарных, водителей, инспекторов и других специалистов, сообщили NN.RU в пресс-службе управления. 

На текущий момент в структуре регионального управления работают 4823 человека. Из них 1322 сотрудника занимают должности пожарных, а 917 — водителей. Однако, как отмечают в ведомстве, в пожарно-спасательных подразделениях ощущается острая нехватка кадров.

Среди открытых вакансий — 468 мест для пожарных и 194 для водителей. Также требуются инспекторы отдела надзорной деятельности, государственные инспекторы по маломерным судам и сотрудники ремонтно-технического центра.

Что касается условий оплаты труда, в МЧС пояснили, что размер заработной платы зависит от ряда факторов. На итоговую сумму влияет должностной оклад, звание, а также надбавки за выслугу лет, работу в выходные и праздничные дни, переработки и службу в сложных условиях.

По данным пресс-службы, средняя зарплата пожарных и водителей в подразделениях МЧС Нижегородской области составляет от 30 до 50 тысяч рублей.

Ранее выяснилось, что нижегородская полиция столкнулась с острой нехваткой кадров. Недокомплект достигает 30%, заявил руководитель полицейского Главка Юрий Арсентьев. 

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Теги:
Зарплата МЧС Трудоустройство
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