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Экономика

Нижегородская полиция столкнулась с острой нехваткой кадров

28 марта 2025 06:56  [195] Экономика
Нижегородская полиция столкнулась с острой нехваткой кадров

В подразделениях МВД Нижегородской области сохраняется серьёзный кадровый дефицит — недокомплект достигает 30%, а в конвойной службе число вакантных мест приближается к 50%. Об этом на заседании Законодательного собрания 27 марта сообщил начальник регионального ГУ МВД Юрий Арсентьев, передает НИА "Нижний Новгород". 

По его словам, частично ситуацию удалось улучшить за счёт региональных доплат. В прошлом году областные власти выделили около 300 млн рублей, благодаря чему участковые и сотрудники ППС стали получать ежемесячную надбавку в 10 тысяч рублей. Это привело к увеличению числа принятых на службу на 10% и сокращению увольнений на 3%. Однако проблема остаётся нерешённой, и полиции по-прежнему не хватает сотрудников, особенно в районных отделах Нижнего Новгорода и муниципальных округах.

Арсентьев отметил, что нехватка кадров вынуждает привлекать к охране общественного порядка сотрудников всех подразделений. Он также предложил расширить программу доплат, включив в неё всех полицейских, задействованных в обеспечении безопасности, в том числе тех, кто охраняет военкоматы.  

Начальник Главка также заявил, что сейчас сложно найти специалистов в подразделение по борьбе с киберпреступностью, которое в данный момент укомплектовано на 75%. Дело в том, что в полиции капитан ИТ-направления получает примерно 50 тысяч рублей, начинающий сотрудник - 35-40 тысяч. Тогда как работодатели предлагают таким специалистам от 200 тысяч рублей. 

Арсентьев подчеркнул, что вопрос повышения зарплат сотрудникам полиции обсуждается на федеральном уровне, только вот конкретных решений пока нет. В Главке рассчитывают, что при увеличении уровня оплаты труда кадровая проблема будет решена.

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Теги:
Зарплата МВД Трудоустройство
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