Нижегородский художник Синий Карандаш обвинил "Арсенал" в краже идеи

Нижегородский художник Александр Курицын, известный под псевдонимом Синий Карандаш, заявил, что "Арсенал" использовал его концепцию выставки без указания авторства. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
Речь об экспозиции "Свой город" (18+), посвященной уличной фотографии 1980-2000-х годов. Она открылась в "Арсенале" на минувшей неделе. Среди представленных работ — снимки известного нижегородского фотографа Алика Якубовича.
По словам Курицына, идея выставки изначально принадлежала ему. Он утверждает, что потратил два года на ее подготовку, включая год на изучение архивов и коллекций Мультимедиа Арт Музея в Москве, чтобы собрать необходимые материалы.
Художник сообщил, что музей якобы отказался признавать его вклад в проект и не объяснил причины. Несмотря на то что в экспозицию были внесены изменения, Курицын считает, что ключевая концепция осталась заимствованной у него. "Мне важно, чтобы стало известно: автор выставки - Синий Карандаш", — написал он.
Также он отметил, что разочарован не только отсутствием признания, но и отношением коллег. По его мнению, ситуация могла возникнуть под внешним давлением. "Горько разочарован отсутствием человеческого отношения внутри музей", — добавил художник.
В завершение публикации он написал "Стыд и суд", а также призвал желающих посетить выставку, подчеркнув, что архив Якубовича — важный источник для понимания эпохи, городской среды и человеческих чувств.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+