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Культура и отдых

Нижегородский художник Синий Карандаш обвинил "Арсенал" в краже идеи

29 марта 2025 17:11  [85] Культура и отдых
Нижегородский художник Синий Карандаш обвинил Арсенал в краже идеи

Нижегородский художник Александр Курицын, известный под псевдонимом Синий Карандаш, заявил, что "Арсенал" использовал его концепцию выставки без указания авторства. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Речь об экспозиции "Свой город" (18+), посвященной уличной фотографии 1980-2000-х годов. Она открылась в "Арсенале" на минувшей неделе. Среди представленных работ — снимки известного нижегородского фотографа Алика Якубовича.

По словам Курицына, идея выставки изначально принадлежала ему. Он утверждает, что потратил два года на ее подготовку, включая год на изучение архивов и коллекций Мультимедиа Арт Музея в Москве, чтобы собрать необходимые материалы.

Художник сообщил, что музей якобы отказался признавать его вклад в проект и не объяснил причины. Несмотря на то что в экспозицию были внесены изменения, Курицын считает, что ключевая концепция осталась заимствованной у него. "Мне важно, чтобы стало известно: автор выставки - Синий Карандаш", — написал он.

Также он отметил, что разочарован не только отсутствием признания, но и отношением коллег. По его мнению, ситуация могла возникнуть под внешним давлением. "Горько разочарован отсутствием человеческого отношения внутри музей", — добавил художник.

В завершение публикации он написал "Стыд и суд", а также призвал желающих посетить выставку, подчеркнув, что архив Якубовича — важный источник для понимания эпохи, городской среды и человеческих чувств.

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Теги:
Арсенал Жалобы Искусство
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