Сгоревшим на ходу автобусом заинтересовалась нижегородская прокуратура Происшествия

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

Прокуратура проводит проверку по факту возгорания пассажирского автобуса, которое произошло днём 29 марта на улице Ларина в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Предварительно, пожар вспыхнул на ходу. Все находившиеся в салоне люди покинули автобус самостоятельно, пострадавших нет.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия. Надзорное ведомство оценит, насколько были соблюдены требования законодательства при оказании транспортных услуг.

Как отметили в прокуратуре, при выявлении нарушений будет рассмотрен вопрос о принятии соответствующих мер реагирования.