Сгоревшим на ходу автобусом заинтересовалась нижегородская прокуратура

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Прокуратура проводит проверку по факту возгорания пассажирского автобуса, которое произошло днём 29 марта на улице Ларина в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.
Предварительно, пожар вспыхнул на ходу. Все находившиеся в салоне люди покинули автобус самостоятельно, пострадавших нет.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия. Надзорное ведомство оценит, насколько были соблюдены требования законодательства при оказании транспортных услуг.
Как отметили в прокуратуре, при выявлении нарушений будет рассмотрен вопрос о принятии соответствующих мер реагирования.
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