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Происшествия

Автобус с пассажирами загорелся на улице Ларина в Нижнем Новгороде

29 марта 2025 15:56  [55] Происшествия
Автобус с пассажирами загорелся на улице Ларина в Нижнем Новгороде

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

 В Нижнем Новгороде полностью сгорел рейсовый автобус. Инцидент произошел 29 марта около 15:00 на улице Ларина,9, сообщили в ГУ МВД по региону.

В момент возгорания в салоне находились пассажиры, но им удалось самостоятельно выбраться. По данным полиции, никто из них за медицинской помощью не обращался.  

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют причины и обстоятельства происшествия.

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Теги:
автобусы МВД Пожар
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