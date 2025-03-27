Автобус с пассажирами загорелся на улице Ларина в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде полностью сгорел рейсовый автобус. Инцидент произошел 29 марта около 15:00 на улице Ларина,9, сообщили в ГУ МВД по региону.

В момент возгорания в салоне находились пассажиры, но им удалось самостоятельно выбраться. По данным полиции, никто из них за медицинской помощью не обращался.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют причины и обстоятельства происшествия.