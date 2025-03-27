Сильный пожар произошел в Дзержинске: пострадала женщина

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Сильный пожар произошел в поселке Строителей, входящем в городской округ Дзержинск. По данным регионального МЧС, 29 марта там загорелся личный дом.
Огонь охватил площадь 144 кв. метров. В результате пострадала женщина.
Дознавателям предстоит выяснить, что послужило причиной возникновения возгорания.
Ранее сообщалось о сгоревшей дотла маршрутки на улице Ларина Нижнего Новгорода.
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