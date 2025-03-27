Сильный пожар произошел в Дзержинске: пострадала женщина Происшествия

Фото: МЧС по Нижегородской области

Сильный пожар произошел в поселке Строителей, входящем в городской округ Дзержинск. По данным регионального МЧС, 29 марта там загорелся личный дом.

Огонь охватил площадь 144 кв. метров. В результате пострадала женщина.

Дознавателям предстоит выяснить, что послужило причиной возникновения возгорания.

Ранее сообщалось о сгоревшей дотла маршрутки на улице Ларина Нижнего Новгорода.