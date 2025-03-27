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Политика

Евгений Люлин поздравил Дзержинск с 95-летием

30 марта 2025 10:30  [179] Политика

Фото: Telegram-канал Евгения Люлина

Спикер нижегородского Заксобрания Евгений Люлин выложил в своем телеграм-канале праздничное видео, посвященное 95-летию со дня образования города Дзержинска.

Как подчеркнул председатель ЗСНО, в годы великой Отечественной войны Дзержинск внес неоценимый вклад в разгром фашистов.

"Каждая вторая бомба, громившая третий рейх, была снаряжена взрывчаткой, произведенной в Дзержинске", - отметил Люлин.

По словам председателя регионального парламента, в наши дни Дзержинск по праву считается лидером экономического развития. На территории городского округа расположена особая экономическая зона "Кулибин", где работают десятки промышленных предприятий.

Евгений Люлин отметил, что сегодня Дзержинск успешно развивается. В городе создаются новые рабочие места, строится жилье, появляются современные спортобъекты, развивается социальная инфраструктура, благоустраиваются парки, обновляется общественный транспорт.

Ранее сообщалось, что почетный ветеран Дзержинска получила медаль "80 лет Победы" из рук председателя ЗСНО Евгения Люлина.

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Теги:
День города Дзержинск Евгений Люлин
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