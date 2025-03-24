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Политика

Евгений Люлин: "Важно, что нас слышат и наше мнение учитывают"

27 марта 2025 07:33  [101] Политика
Евгений Люлин: Важно, что нас слышат и наше мнение учитывают

Фото: сайт ЗСНО

Премьер-министр России Михаил Мишустин представил в Госдуме отчет о работе правительства за прошедший год. Спикер Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин высказался по итогам заседания в своем телеграм-канале. Он отметил, что, несмотря на жесткие санкции, экономика страны продолжает расти, продемонстрировав увеличение на 4% за год.  

При этом, по его словам, остаются и важные вопросы, требующие решения. В частности, растут доходы граждан, но одновременно повышаются и цены на продукты. Высокая ключевая ставка сдерживает развитие промышленности.  

Серьезный прогресс достигнут в сфере ИТ, где уже работает миллион специалистов с доходами выше средних. Однако 7% населения все еще находятся за чертой бедности, и необходимы адресные меры социальной поддержки.  

Особое внимание, как подчеркнул Люлин, должно быть уделено доступности жилья. В 2024 году субсидией в 450 тысяч рублей на погашение ипотеки воспользовались 160 тысяч многодетных семей, но этих мер недостаточно. Он отметил, что требуется продуманная система решений, учитывающая рекомендации регионов.  

Еще один важный вопрос – возвращение бойцов СВО. По словам Люлина, правительство России, совместно с регионами, должно обеспечить их реабилитацию и адаптацию к мирной жизни. Михаил Мишустин назвал поддержку участников СВО "абсолютным приоритетом".  

Кроме того, спикер Заксобрания обратил внимание на кадровую проблему. За год было подготовлено 12 тысяч медиков, но дефицит специалистов сохраняется не только в здравоохранении, но и в образовании, промышленности.  

Люлин также отметил важность технологических достижений. Так, первым полетом Суперджета с отечественными двигателями депутаты Госдумы встретили аплодисментами. Однако, по мнению спикера, для системного технологического прорыва стране необходимы талантливые инженеры и квалифицированные рабочие.  

Он подчеркнул, что Законодательное собрание Нижегородской области и Совет законодателей ПФО находятся в постоянном диалоге с правительством России, поднимая актуальные вопросы и предлагая решения. "Важно, что нас слышат и наше мнение учитывают", – заключил Люлин.

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Теги:
Евгений Люлин Законодательное собрание Правительство РФ
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