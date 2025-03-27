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Общество

Опубликован график перекрытия моста Нижегородской ГЭС в апреле

31 марта 2025 09:50  [128] Общество

Фото: филиала ПАО "РусГидро" - "Нижегородская ГЭС"

Стал известен новый график интервальных перекрытий движения на мосту Нижегородской ГЭС. Как сообщается на странице ГЭС в соцсети, в начале апреля строители приступят к монтажу плит №5, №7 и №9.

В связи с работами на переправе, интервальное перекрытие движения с 31 марта до 4 апреля будет проходить с 21:00 до 3:00. При этом продолжительность каждого интервала может составить до 2 часов, а затем транспорту станут пропускать в течение получаса.

Как сообщалось ранее, из-за ремонта моста Нижегородской ГЭС в ночное время будут проходить перекрытия движения для транспорта.

Также сообщалось, что перекрывать движение автомобилей через Нижегородскую ГЭС планируют с интервалами.

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Теги:
ГЭС Мост Транспорт
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