Опубликован график перекрытия моста Нижегородской ГЭС в апреле

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Стал известен новый график интервальных перекрытий движения на мосту Нижегородской ГЭС. Как сообщается на странице ГЭС в соцсети, в начале апреля строители приступят к монтажу плит №5, №7 и №9.
В связи с работами на переправе, интервальное перекрытие движения с 31 марта до 4 апреля будет проходить с 21:00 до 3:00. При этом продолжительность каждого интервала может составить до 2 часов, а затем транспорту станут пропускать в течение получаса.
Как сообщалось ранее, из-за ремонта моста Нижегородской ГЭС в ночное время будут проходить перекрытия движения для транспорта.
Также сообщалось, что перекрывать движение автомобилей через Нижегородскую ГЭС планируют с интервалами.
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