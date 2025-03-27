Актера Марка Эйдельштейна внесли в базу "Миротворца"* за поездку в Крым

Нижегородский актер Марк Эйдельштейн оказался в базе данных украинского сайта "Миротворец"*. Соответствующая запись появилась на ресурсе, деятельность которого запрещена на территории Российской Федерации.
Как указано на сайте, основанием для включения Эйдельштейна в список стало "посягательство на суверенитет и территориальную целостность Украины", а также "незаконное пересечение государственной границы".
В частности, речь идет о поездке актера в Крым, где он участвовал в съемках художественного фильма "Страна Саша" (18+). По версии авторов сайта, это расценивается как нарушение украинского законодательства и осуществление «незаконной коммерческой деятельности» на территории полуострова.
Напомним, что фильм "Анора" (18+) с нижегородцев Эйдельштейном в главной роли взял пять "Оскаров" в 2025 году.
Кстати, совсем недавно Марк Эйдельштейн посетил родной Нижний Новгород. Ему понадобилось решить вопросы с учебой. Также он встретился с замглавой региона Олегом Берковичем, чтобы обсудить развитие кинематографа.
*Сайт "Миротворец" признан в России нежелательным и заблокирован.
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