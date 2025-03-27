Когда в Нижнем Новгороде отключат отопление
Проект канатки через Оку в Нижнем прошел госэкспертизу
Где в Нижнем Новгороде запрещены электросамокаты
По каким схемам мошенники разводят нижегородцев на деньги
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Культура и отдых
31 марта 2025 10:35  [78] "Арсенал" ответил на обвинения Синего Карандаша в краже идеи
31 марта 2025 10:16  [105] Актера Марка Эйдельштейна внесли в базу "Миротворца"* за поездку в Крым
30 марта 2025 09:04  [352] Что происходит в многострадальном театре "Мабу" на улице Федосеенко
29 марта 2025 17:11  [508] Нижегородский художник Синий Карандаш обвинил "Арсенал" в краже идеи
29 марта 2025 15:10  [522] Нижегородец оживил скульптуры на Рождественской с помощью нейросети
29 марта 2025 13:27  [429] Нижегородцы почтили память Максима Горького в Москве
28 марта 2025 07:39  [542] На трассе М-12 обновили карту пунктов отдыха и электрозаправок
27 марта 2025 19:40  [489] Дом Дементьева с изразцовыми печами в Большом Мурашкине выставлен на торги
27 марта 2025 17:32  [497] Более 300 нижегородских экскурсоводов и гидов-переводчиков успешно прошли профессиональную аттестацию
27 марта 2025 17:29  [517] Нижний Новгород начнет субсидировать авиарейсы в Абхазию в этом курортном сезоне
Культура и отдых

Актера Марка Эйдельштейна внесли в базу "Миротворца"* за поездку в Крым

31 марта 2025 10:16  [105] Культура и отдых
Актера Марка Эйдельштейна внесли в базу Миротворца* за поездку в Крым

Нижегородский актер Марк Эйдельштейн оказался в базе данных украинского сайта "Миротворец"*. Соответствующая запись появилась на ресурсе, деятельность которого запрещена на территории Российской Федерации.

Как указано на сайте, основанием для включения Эйдельштейна в список стало "посягательство на суверенитет и территориальную целостность Украины", а также "незаконное пересечение государственной границы".

В частности, речь идет о поездке актера в Крым, где он участвовал в съемках художественного фильма "Страна Саша" (18+). По версии авторов сайта, это расценивается как нарушение украинского законодательства и осуществление «незаконной коммерческой деятельности» на территории полуострова.

Напомним, что фильм "Анора" (18+) с нижегородцев Эйдельштейном в главной роли взял пять "Оскаров" в 2025 году. 

Кстати, совсем недавно Марк Эйдельштейн посетил родной Нижний Новгород. Ему понадобилось решить вопросы с учебой. Также он встретился с замглавой региона Олегом Берковичем, чтобы обсудить развитие кинематографа.

*Сайт "Миротворец" признан в России нежелательным и заблокирован.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
знаменитости СВО Экстремизм
Поделиться:
Новости по теме
12 февраля 2025 10:41  [908] Депутат Мария Самоделкина внесена в украинскую базу "Миротворец"
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Искусство и экология: в Нижнем Новгороде открылась выставка Красная Книга
27 марта 2025 17:21Искусство и экология: в Нижнем Новгороде открылась выставка "Красная Книга"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph