Актера Марка Эйдельштейна внесли в базу "Миротворца"* за поездку в Крым Культура и отдых

Нижегородский актер Марк Эйдельштейн оказался в базе данных украинского сайта "Миротворец"*. Соответствующая запись появилась на ресурсе, деятельность которого запрещена на территории Российской Федерации.

Как указано на сайте, основанием для включения Эйдельштейна в список стало "посягательство на суверенитет и территориальную целостность Украины", а также "незаконное пересечение государственной границы".

В частности, речь идет о поездке актера в Крым, где он участвовал в съемках художественного фильма "Страна Саша" (18+). По версии авторов сайта, это расценивается как нарушение украинского законодательства и осуществление «незаконной коммерческой деятельности» на территории полуострова.

Напомним, что фильм "Анора" (18+) с нижегородцев Эйдельштейном в главной роли взял пять "Оскаров" в 2025 году.

Кстати, совсем недавно Марк Эйдельштейн посетил родной Нижний Новгород. Ему понадобилось решить вопросы с учебой. Также он встретился с замглавой региона Олегом Берковичем, чтобы обсудить развитие кинематографа.

*Сайт "Миротворец" признан в России нежелательным и заблокирован.