14% нижегородцев постоянно используют англицизмы на работе Общество

14% экономически активных жителей Нижнего Новгорода признались, что регулярно используют иностранные слова в рабочем общении. Такие данные привёл сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, проведя опрос среди горожан.

Время от времени к англицизмам прибегают 54% респондентов. Как пояснили участники опроса, многие процессы, программы и инструменты, с которыми они работают, пришли из англоязычных стран — отсюда и заимствования.

Около трети нижегородцев (32%) заявили, что вовсе не используют иностранные слова в профессиональной коммуникации.

Лишь 9% опрошенных регулярно делают замечания коллегам за употребление англицизмов, ещё 20% — изредка. Большинство (71%) предпочитают не акцентировать на этом внимание.

Мужчины чаще женщин используют заимствованные слова в деловой речи — и чаще делают по этому поводу замечания.

Среди респондентов с доходом выше 100 тысяч рублей англицизмы встречаются чаще, чем у тех, кто зарабатывает меньше. Они же активнее указывают коллегам на излишнее использование иностранных слов.

Молодые специалисты до 35 лет чаще вставляют англицизмы в рабочие диалоги, а сотрудники старше 45 лет чаще делают им замечания.

Некоторые участники опроса с иронией заметили: "Англицизмы можно использовать вместо мата, потому что их смысл можно понять по-разному".