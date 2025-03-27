Новую Кузнечиху и Анкудиновку свяжут новой дорогой протяженностью 3,6 км Общество

Между Новой Кузнечихой и Анкудиновкой в Нижнем Новгороде появится новая дорога протяжённостью 3,65 км. Информация об этом размещена на сайте регионального минграда.

Дорога соединит улицу Новокузнечихинскую в черте города с улицей Мира в Кстовском округе. Она будет примыкать к подъезду к деревне Анкудиновка от Восточного подъезда к областному центру.

Проект предусматривает четырёхполосное движение с расчётной скоростью до 60 км/ч. Пропускная способность дороги составит до 700 автомобилей в час. По обе стороны от проезжей части планируется обустроить велодорожки и пешеходные тротуары.

Строительство разобьют на два этапа. Сначала возведут основное дорожное полотно, затем приступят к устройству подъездов к территориям ТИЗ "Колос", "Покровское", СНТ "Голубой огонёк" и "Колос".

Проектирование трассы велось с учётом границ особо охраняемой природной территории регионального значения — "Дубравы Ботанического сада университета". Документацию подготовила компания СЗ "Инградстрой", входящая в ГК "Столица Нижний", которая занимается развитием жилого комплекса "Новая Кузнечиха".

Сообщалось, что почти 41,3 млн рублей направят на ремонт Канавинского моста. Завершить работы планируется к концу ноября 2025 года.