Как продвигается строительство дублера Гагарина в Нижнем Новгороде Общество

На строительстве дублера проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде задействованы четыре подрядных организации и 135 рабочих. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в Главном управлении автодорог региона.

Как рассказали в ведомстве, сейчас основные работы ведутся на 2 и 3 очередях объекта в соответствии с графиком.

На второй очереди продолжается возведение мостового сооружения, в том числе, устройство и бетонирование свайного основания опор. Также ведутся работы по устройству ливневой канализации, переустройству инженерных коммуникаций. Готовность 2 очереди по данным на март 2025 года оценивается в 17%.

На третьей очереди рабочие строят путепровод в составе транспортной развязки на пересечении с автодорогой Р-158, кроме того, продолжаются земляные работы в районе ЖК "Смарт сити" и переустройство инженерных коммуникаций. Готовность 3 очереди составляет 24%.

Из-за строительства дороги введены ограничения скоростного режима на участке автомобильной дороги Р158 Нижний Новгород - Саратов, на автодороге 22К-0031 Большая Ельня - Ольгино, и установлены соответствующие дорожные знаки.

Кроме того, в рамках строительства 2 очереди планируется изъять 26 земельных участков, по 3 очереди - 22 земельных участка.

Также в ГУАД добавили, что после получения федерального финансирования на строительство четвертой очереди подрядчик приступит к этому этапу дублера проспекта Гагарина.

Напомним, что строительство дублера проспекта Гагарина стартовало в Нижнем Новгороде в марте 2024 года, проезд по дублеру Гагарина хотят сделать платным.