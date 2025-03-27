Чистый убыток "Почты России" за 2024 год превысил 20 млрд рублей Экономика

Убыток "Почты России" за 2024 год составил 20,6 млрд рублей, сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу компании.

Несмотря на трудности, компания смогла увеличить прибыль от некоторых видов деятельности. В частности, доход от электронной коммерции вырос на 3 млрд рублей, а складские услуги — в полтора раза. При этом традиционные направления, такие как трансграничные доставки, показали значительное снижение прибыли.

Общая выручка компании за год выросла на 3% и составила 219 млрд рублей. Однако, несмотря на рост, компания продолжает нести убытки. Например, расходы на выплату процентов по кредитам выросли до 16,7 миллиарда рублей.

В пресс-службе пояснили, что на деятельность "Почты России" продолжают влиять внешние факторы, такие как санкционные ограничения и увеличение расходов на обслуживание долга из-за роста ключевой ставки Центробанка.

Напомним, в конце 2024 года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала Минцифры за проблемы "Почты России" - а именно за долги и дефицит кадров. Она дала поручение разобраться в финансово-экономической модели "Почты России" и определить стратегию развития. При этом Матвиенко призвала не допускать мысли о закрытии отделений почты в сельской местности, поскольку "Почта Россия" — госструктура, и она должна быть самодостаточной.