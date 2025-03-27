По каким схемам мошенники разводят нижегородцев на деньги
Когда в Нижнем Новгороде отключат отопление
Проект канатки через Оку в Нижнем прошел госэкспертизу
Где в Нижнем Новгороде запрещены электросамокаты
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
01 апреля 2025 12:48  [20] АПЗ помог приобрести поликлинический аудиометр в больницу №1 Арзамаса
01 апреля 2025 12:46  [41] Заболеваемость ВИЧ снизилась в Нижегородской области почти на 14%
01 апреля 2025 12:35  [52] В апреле в "Поездах здоровья" примут жителей 20 округов Нижегородской области и 5 районов Нижнего Новгорода
01 апреля 2025 12:33  [49] Более 40 мероприятий для нижегородцев "серебряного возраста" проведут в апреле
01 апреля 2025 12:32  [75] Госэкспертиза отклонила проект ремонта ОКН "Общежитие для рабочих" в Нижнем Новгороде
01 апреля 2025 12:15  [95] Новые правила проката СИМ в Нижнем Новгороде вводятся с 2 апреля
01 апреля 2025 11:48  [116] Артём Кавинов: "Наша главная задача на всех уровнях власти - работать для людей, ориентируясь на их интересы и запросы"
01 апреля 2025 11:36  [172] Трехсекционный трамвай "МиНиН" впервые выехал на улицы Нижнего Новгорода
01 апреля 2025 11:23  [145] Вирусолог напомнил, что не все антибиотики помогают прит микоплазменной инфекции
01 апреля 2025 10:58  [149] В Ленинском районе Нижнего Новгорода к следующему отопительному сезону полностью обновят две котельные
Общество

Более 40 мероприятий для нижегородцев "серебряного возраста" проведут в апреле

01 апреля 2025 12:33  [49] Общество
Более 40 мероприятий для нижегородцев серебряного возраста проведут в апреле

Фото: центр "Долголетие по-нижегородски"

Более 40 мероприятий для граждан «серебряного возраста» проведут в центре «Долголетие по-нижегородски» в апреле. Об этом сообщили в министерстве социальной политики региона.

Гостей приглашают присоединиться к творческим мастер-классам. 2 апреля все желающие смогут научиться изготовлению броши из старой бельевой молнии, 16 апреля состоятся пасхальные мастер-классы – «Пасхальный магнитик» и «Пасхальный сюрприз», а 18 апреля можно будет попробовать себя в создании креативной игрушки.

4 апреля художник и педагог по живописи Александр Чиликин научит нижегородцев росписи и резьбе по дереву в рамках экомастерской. 9 и 23 апреля посетителей центра ждут на мастер-классах по живописи, где можно будет создать натюрморт. Кроме того, еженедельно по понедельникам в учреждении проходят занятия в творческой мастерской Галины Косыевой «Вязание крючком – многообразие техник».

Для нижегородцев также подготовлены конкурсно-развлекательные и юмористические программы, концерты и встречи с творческими коллективами. Эти мероприятия состоятся 2 и 16 апреля. Кроме того, продолжатся занятия в творческой мастерской актера театра и кино Евгения Пименова, они проходят еженедельно по вторникам.

Для гостей также подготовили блок мероприятий образовательной направленности. 9 апреля нижегородцы смогут посетить медиалекцию «Душа мятежная и противоречива», посвященная творчеству Н.А.Некрасова. В этот же день состоится встреча гостей поэтической гостиной: посетители смогут исполнить свои стихи или стихи своих любимых поэтов. 23 апреля в центре пройдет медиалекция «В семье единой», посвященная теме этнического разнообразия Нижегородской области. 11, 16 и 25 апреля для жителей региона пройдут занятия по развитию речи, памяти и внимания.

Как сообщили в учреждении, по понедельникам для гостей продолжатся уроки танцев в стиле Rio Abierto, по четвергам – занятия китайской оздоровительной гимнастикой цигун, по пятницам – уроки танцев «РусЛада-3». Кроме того, дважды в месяц по пятницам можно посетить танцевальный класс «Движение жизни».

В министерстве социальной политики Нижегородской области отметили, что мероприятия, направленные на поддержку представителей старшего поколения, включены в новый национальный проект «Семья». С начала 2025 года в центре «Долголетие по-нижегородски» было проведено уже более 150 занятий для людей старшего возраста, в общей сложности их посетило около 1700 человек.

Расписание занятий центра обновляется еженедельно. Его публикуют на сайте министерства социальной политики региона, а также в тематической группе во «ВКонтакте». В расписание включают как традиционные, регулярные акции, так и новинки.

Национальный проект «Семья» начал действовать в стране с 2025 года по поручению Президента России Владимира Путина. Новый нацпроект является преемником действовавших ранее нацпроектов «Демография» и «Культура». Он включает в себя семь федеральных проектов: «Поддержка семьи», «Семейные ценности», «Культура для семьи», «Пушкинская карта», «Старшее поколение», «Охрана материнства и детства», «Многодетная семья».

 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Нацпроект
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Искусство и экология: в Нижнем Новгороде открылась выставка Красная Книга
27 марта 2025 17:21Искусство и экология: в Нижнем Новгороде открылась выставка "Красная Книга"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph