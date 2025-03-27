Более 40 мероприятий для нижегородцев "серебряного возраста" проведут в апреле Общество

Фото: центр "Долголетие по-нижегородски"

Более 40 мероприятий для граждан «серебряного возраста» проведут в центре «Долголетие по-нижегородски» в апреле. Об этом сообщили в министерстве социальной политики региона.

Гостей приглашают присоединиться к творческим мастер-классам. 2 апреля все желающие смогут научиться изготовлению броши из старой бельевой молнии, 16 апреля состоятся пасхальные мастер-классы – «Пасхальный магнитик» и «Пасхальный сюрприз», а 18 апреля можно будет попробовать себя в создании креативной игрушки.

4 апреля художник и педагог по живописи Александр Чиликин научит нижегородцев росписи и резьбе по дереву в рамках экомастерской. 9 и 23 апреля посетителей центра ждут на мастер-классах по живописи, где можно будет создать натюрморт. Кроме того, еженедельно по понедельникам в учреждении проходят занятия в творческой мастерской Галины Косыевой «Вязание крючком – многообразие техник».

Для нижегородцев также подготовлены конкурсно-развлекательные и юмористические программы, концерты и встречи с творческими коллективами. Эти мероприятия состоятся 2 и 16 апреля. Кроме того, продолжатся занятия в творческой мастерской актера театра и кино Евгения Пименова, они проходят еженедельно по вторникам.

Для гостей также подготовили блок мероприятий образовательной направленности. 9 апреля нижегородцы смогут посетить медиалекцию «Душа мятежная и противоречива», посвященная творчеству Н.А.Некрасова. В этот же день состоится встреча гостей поэтической гостиной: посетители смогут исполнить свои стихи или стихи своих любимых поэтов. 23 апреля в центре пройдет медиалекция «В семье единой», посвященная теме этнического разнообразия Нижегородской области. 11, 16 и 25 апреля для жителей региона пройдут занятия по развитию речи, памяти и внимания.

Как сообщили в учреждении, по понедельникам для гостей продолжатся уроки танцев в стиле Rio Abierto, по четвергам – занятия китайской оздоровительной гимнастикой цигун, по пятницам – уроки танцев «РусЛада-3». Кроме того, дважды в месяц по пятницам можно посетить танцевальный класс «Движение жизни».

В министерстве социальной политики Нижегородской области отметили, что мероприятия, направленные на поддержку представителей старшего поколения, включены в новый национальный проект «Семья». С начала 2025 года в центре «Долголетие по-нижегородски» было проведено уже более 150 занятий для людей старшего возраста, в общей сложности их посетило около 1700 человек.

Расписание занятий центра обновляется еженедельно. Его публикуют на сайте министерства социальной политики региона, а также в тематической группе во «ВКонтакте». В расписание включают как традиционные, регулярные акции, так и новинки.

Национальный проект «Семья» начал действовать в стране с 2025 года по поручению Президента России Владимира Путина. Новый нацпроект является преемником действовавших ранее нацпроектов «Демография» и «Культура». Он включает в себя семь федеральных проектов: «Поддержка семьи», «Семейные ценности», «Культура для семьи», «Пушкинская карта», «Старшее поколение», «Охрана материнства и детства», «Многодетная семья».