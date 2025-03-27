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Общество

В апреле в "Поездах здоровья" примут жителей 20 округов Нижегородской области и 5 районов Нижнего Новгорода

01 апреля 2025 12:35  [54] Общество
В апреле в Поездах здоровья примут жителей 20 округов Нижегородской области и 5 районов Нижнего Новгорода

Фото: министерство здравоохранения Нижегородской области

В апреле в «Поездах здоровья» примут жителей 20 округов Нижегородской области и пяти районов Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.

На сайте ведомства опубликован график выездов бригад пяти мобильно-диагностических комплексов. Он ежемесячно формируется таким образом, чтобы в течение года специалисты могли несколько раз побывать в каждом муниципальном образовании области. Это позволяет медикам наблюдать за состоянием здоровья пациентов в динамике и при необходимости корректировать процесс лечения выявленных заболеваний.

С 31 марта по 4 апреля медики принимают жителей Воротынского, Починсковского, Вознесенского и Ветлужского муниципальных округов, а также Ленинского района Нижнего Новгорода.

Уже на следующей неделе, с 7 по 10 апреля, к специалистам смогут обратиться нижегородцы, проживающие в Ардатовском, Спасском, Варнавинском и Первомайском округах, а также в Канавинском районе Нижнего Новгорода.

В третью неделю месяца «Поезда здоровья» приедут в Пильнинский, Дивеевский, Сосновский и Краснобаковский округа, а также будут работать в Московском районе Нижнего Новгорода. Жители этих территорий получат медицинские консультации и пройдут необходимые обследования с 14 по 18 апреля.

С 21 по 24 апреля мобильно-диагностические комплексы совершат выезды в населенные пункты Сеченовского, Павловского и Семеновского муниципальных округов, а также в г.о.г. Арзамас и Сормовский район Нижнего Новгорода.

С 28 по 30 апреля медики примут жителей Сергачского, Дальнеконстантиновского и Богородского округов, г.о.г. Бор и Советского района Нижнего Новгорода.

Напомним, проект «Поезда здоровья» реализуется по инициативе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с 2018 года. Работа мобильно-диагностических комплексов позволяет выполнять цели и задачи, предусмотренные новым национальным проектом «Продолжительная и активная жизнь».

С начала года «Поезда здоровья» посетили уже более 200 населенных пунктов Нижегородской области, к специалистам обратилось почти 10,9 тысячи пациентов. Всем им оказана необходимая медицинская помощь: жителям региона провели более 17,8 тысячи медицинских консультаций и выполнили примерно 33,5 тысячи различных исследований.

Нацпроект «Продолжительная и активная жизнь» стартовал в стране с 2025 года по поручению Президента России Владимира Путина. Он направлен на ожидаемое увеличение продолжительности жизни к 2030 году и предполагает дальнейшее обновление поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов, привлечение в медучреждения все большего числа квалифицированных медицинских кадров, применение новых подходов в профилактике, диагностике и лечении хронических заболеваний, улучшение экстренной медицинской помощи и системы реабилитации, развитие сети национальных исследовательских центров, цифровизацию отрасли.

Национальный проект включает 11 федеральных проектов: «Здоровье для каждого», «Модернизация первичного звена здравоохранения», «Медицинские кадры», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Борьба с сахарным диабетом», «Борьба с гепатитом и минимизация рисков распространения заболевания», «Совершенствование экстренной медпомощи», «Развитие федеральных медицинских организаций, включая развитие сети национальных исследовательских центров», «Национальная платформа «Здоровье», «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация».

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Теги:
Здравоохранение Нацпроект Поезда здоровья
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