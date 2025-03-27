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Культура и отдых

1,5 млрд рублей требуется на музеефикацию уникальной беляны с Ветлуги

01 апреля 2025 15:26  [73] Культура и отдых
1,5 млрд рублей требуется на музеефикацию уникальной беляны с Ветлуги

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Анастасия Назарова

1,5 млрд рублей требуется на музеефикацию уникального волжского судна-беляны, обнаруженного туристами на реке Ветлуга. Об этом сообщил генеральный директор Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника (НГИАМЗ) Юрий Филиппов на пресс-завтраке в Усадьбе Рукавишниковых 1 апреля, передает НИА "Нижний Новгород".

Беляна — это редкий тип деревянного судна, использовавшегося в XVII–XIX веках для сплава леса и других грузов по Волге и ее притокам. Такие баржи строились вручную и проходили до 3,5 тысячи километров за один сезон, после чего их разбирали на дрова и строительные материалы. Именно поэтому считалось, что ни одного экземпляра не сохранилось.

Однако около 350 лет назад одна из белян загорелась и была брошена в воду, где и пролежала до наших дней. В 2015 году туристы заметили торчащие из берега Ветлуги остатки конструкции. В 2016 году под руководством Юрия Филиппова начались экспедиции, подтвердившие археологическую ценность находки. В 2017 году были проведены разведочные раскопки, а в 2018 году — масштабные работы, в результате которых был обнаружен хорошо сохранившийся корпус судна. После окончания сезона конструкцию законсервировали.

Фото с сайта правительства Нижегородской области

На сегодняшний день это единственная в мире сохранившаяся беляна. По словам Филиппова, чтобы ее музеефицировать, нужно провести полные раскопки, аккуратно извлечь судно, перевезти его в Нижний Новгород и построить для него отдельное музейное здание.

"Этот предмет заслуживает отдельного музея", — подчеркнул он.

Судно весит несколько десятков тонн, так как древесина до сих пор остается сырой. Для транспортировки потребуется строительство подъездной дороги. В Нижнем Новгороде, помимо здания, необходимо будет обустроить специальные ванны со специальным раствором — в них беляна будет вымачиваться два года, а затем еще год сушиться.

"Это гигантский объем археологического дерева", — отметил Филиппов.

Однако, по его словам, сейчас не лучшее время для реализации столь затратного проекта.

"Поверьте, сейчас не то время, чтобы в один предмет вкладывать такие огромные средства. Думаю, вернуться к этому вопросу удастся после улучшения международной ситуации", — заключил глава НГИАМЗ.

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Теги:
История НГИАМЗ Судоходство
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