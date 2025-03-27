Движение по переулку Чернопрудскому временно ограничат из-за земляных работ Общество

В Нижнем Новгороде временно перекроют участок переулка Чернопрудского. Ограничения на движение транспорта будут действовать до 30 апреля.

Речь идёт об отрезке дороги между улицами Алексеевской и Ошарской. Причина перекрытия — проведение земляных работ.

Объезд закрытого участка организован по прилегающим улицам. Водителям рекомендуют заранее ознакомиться со схемой движения, соблюдать осторожность и обращать внимание на временные дорожные знаки.

Специалисты просят учитывать изменения при планировании маршрута и следовать указаниям на месте.