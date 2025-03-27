Свекор супермодели Натальи Водяновой обеднел на 55 млрд долларов Экономика

Фото: личная страница Натальи Водяновой в соцсетях

Свекор нижегородской супермодели Натальи Водяновой, миллиардер Бернар Арно, за год лишился 55 миллиардов долларов и уступил лидерство в списке самых богатых людей планеты. Об этом сообщает официальный сайт Forbes.

По данным издания, в 2025 году состояние Арно составило 178 млрд долларов — на 55 млрд меньше, чем годом ранее. В прошлом году он возглавлял рейтинг с активами в 233 млрд долларов, обогнав даже Илона Маска. Теперь же он замыкает пятёрку лидеров.

Первое место в списке занял глава Tesla Илон Маск с состоянием в 342 млрд долларов. На втором — Марк Цукерберг с 216 млрд, а третью строчку занял основатель Amazon Джефф Безос, чьё состояние оценивается в 215 млрд долларов.

Бернар Арно владеет крупнейшей в мире группой компаний класса люкс LVMH, в которую входят 75 брендов, включая Louis Vuitton, Dior, Sephora и другие. Несмотря на снижение доходов, Арно по-прежнему входит в число самых влиятельных бизнесменов мира.

Ранее сообщалось, что внебиржевой курс доллара дошёл до отметки в 83 рубля впервые с августа 2024-го.