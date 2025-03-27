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Культура и отдых

Нижегородское Заксобрание остается в кремле, несмотря на разговоры о музее

01 апреля 2025 18:07  [111] Культура и отдых
Нижегородское Заксобрание остается в кремле, несмотря на разговоры о музее

Переезд Законодательного собрания из второго корпуса Нижегородского кремля в настоящее время не обсуждается. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил источник в ЗСНО.

Ранее появилась информация о том, что в здании корпуса №2 может открыться долгожданный краеведческий музей. На эту тему 1 апреля высказался генеральный директор Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника Юрий Филиппов. При этом он подчеркнул, что "это случится не завтра и даже не послезавтра, а чуть позже".

Редакция НИА "Нижний Новгород" поговорила с источником, близким к ситуации. Так вот он заверяет, что Заксобрание продолжает занимать второй корпус кремля. "Никто на чемоданах не сидит", - заверил наш собеседник.

Кстати, в марте 2023 года спикер ЗСНО Евгений Люлин назвал съезд из здания в кремле "архиважной" задачей. 

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Теги:
Законодательное собрание Искусство Музеи
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