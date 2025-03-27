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Общество

Сервис "Сим-карты" стал доступен нижегородцам на портале "Госуслуги"

02 апреля 2025 10:48  [113] Общество
Сервис Сим-карты стал доступен нижегородцам на портале Госуслуги

Фото: Минцифры РФ

На портале "Госуслуги" заработал новый сервис "Сим-карты", с помощью которого жители Нижегородской области могут узнать, сколько мобильных номеров зарегистрировано на их имя у различных операторов связи. Новый функционал избавляет пользователей от необходимости обращаться к каждому оператору отдельно, чтобы проверить наличие несанкционированных или "серых" сим-карт.

Министр цифрового развития и связи Нижегородской области Александр Синелобов отметил, что с помощью нового сервиса граждане смогут в несколько кликов заблокировать лишние или подозрительные сим-карты, а также приостановить их обслуживание — при условии, что оператор уже подключил соответствующую функцию. Он также напомнил, что сотовые компании никогда не запрашивают персональные данные по телефону, и призвал быть внимательными к подобным обращениям.

С 1 апреля 2025 года вступают в силу новые ограничения: одному гражданину России можно будет оформить не более 20 сим-карт, а иностранным гражданам — не более 10. Если у абонента уже превышен этот лимит, потребуется отказаться от лишних номеров: россиянам — до 1 ноября, иностранцам — до 1 июля текущего года. Мера направлена на борьбу с использованием сим-карт для массовых обзвонов и мошеннических действий.

Развитие подобных цифровых сервисов осуществляется в рамках федерального проекта "Цифровые платформы в отраслях социальной сферы", который входит в состав нового национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства". Этот проект реализуется в России с 1 января 2025 года по поручению президента Владимира Путина и является продолжением нацпроекта "Цифровая экономика".

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Теги:
Нацпроект Сотовые операторы цифровизация
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