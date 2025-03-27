Нижегородцы могут принять участие в акции по сбору макулатуры "БумБатл" Общество

Жители Нижегородской области могут принять участие во Всероссийской акции по сбору макулатуры «БумБатл», которая проходит в поддержку национального проекта «Экологическое благополучие». Ключевая цель акции - сокращение излишнего потребления бумаги и формирование культуры обращения с отходами.

С 2025 года акция организуется в новом формате – теперь сдавать макулатуру можно круглый год. Новый сезон проекта уже стартовал, а итоги «БумБатла» подведут в марте 2026 года.

«Государство создает инфраструктуру для обращения с твердыми коммунальными отходами, к 2030 году необходимо обеспечить стопроцентную сортировку ТКО. Примерно пятую часть в мусорном ведре россиянина занимает именно макулатура. Волонтерские акции по сбору вторсырья — это возможность объединить усилия, показать пример и вдохновить других. Такие проекты, как «БумБатл», устанавливают новые стандарты потребления, в которых переработка становится нормой», – отметил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

Принять участие в акции по сбору макулатуры может каждый житель. Побороться за лучший результат можно и вместе с семьей. По традиции, коллективный зачет проведут среди детских садов, школ, колледжей, вузов. Также бумагу будут сдавать представители крупных производственных предприятий, бизнеса, ретейла и общественных организаций. На сайте акции появился рейтинг регионов, где можно в режиме онлайн наблюдать за активностью участников в каждом отдельном субъекте. Для арктических регионов появилась специальная номинация: «Лучшие в Арктике».

«Нижегородцы уже традиционно на протяжении многих лет поддерживают эту акцию и вносят достойный вклад в сохранение нашей экологии. Чтобы ввести полезную привычку в жизнь, можно начать с малого, и такие акции – хороший тому пример. Вопрос сортировки мусора крайне важен для нас, но иногда люди даже не задумаются, что бумага – это тот же мусор, который можно сдать. А все это помогает сформировать культуру обращения с отходами и сохранить природу», - подчеркнул министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Владимир Тужилин.

Чтобы принять участие в акции «БумБатл», необходимо зарегистрироваться на сайте проекта бумбатл.рф. При регистрации требуется указать организацию или подтвердить самостоятельное участие, выбрать на интерактивной карте ближайший пункт приема, отнести бумагу туда, получить акт о сдаче и загрузить его в личный кабинет. Промежуточные результаты индивидуальных соревнований среди участников и семей будут объявлены весной, летом, осенью и зимой, а итоги командного и регионального зачётов подведут в марте 2026 года. Победителей ждут экологичные подарки.

По словам генерального директора АНО «Национальные приоритеты» Софии Малявиной, на круглогодичный формат акция перешла по запросам жителей страны. И это гораздо более эффективный подход к экологии. Регулярная сортировка бумажных отходов позволяет не только оптимизировать переработку, но и формировать устойчивые привычки у людей, что, в свою очередь, способствует созданию культуры ответственного потребления.

«Мы все знаем, что леса — это легкие планеты. Сокращение объемов производства бумаги напрямую связано с уменьшением зависимости от древесины. Тонна макулатуры спасет от вырубки 17 взрослых деревьев. В прошлом году нам удалось побить рекорд – более трех миллионов россиян собрали 144 тысячи тонн макулатуры всего за несколько месяцев. Это 2,5 миллиона спасенных деревьев. Мы рассчитываем, что в новом формате акция внесет еще больший вклад в экологическое благополучие России», – отметила София Малявина.

Третий год подряд «БумБатл» проходит под эгидой Всероссийского экологического общественного движения «Экосистема». В рамках «БумБатла» волонтеры проведут серию экологических мероприятий в каждом регионе страны.

«Как и в предыдущих сезонах акции, волонтеры движения станут движущей силой «БумБатла». Мы запланировали для участников проекта мастер-классы, образовательные мероприятия, экоуроки и лекции, бумажные флешмобы. Отдельный трек – вовлечение в «БумБатл» молодежи и тех, кто ранее не сдавал макулатуру в переработку. Наша основная цель – поддерживать и помогать государству формировать экономику замкнутого цикла», – сказал сопредседатель движения «Экосистема» Андрей Руднев.

Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начал действовать нацпроект «Экологическое благополучие», который выполняет задачи, ранее предусмотренные в нацпроекте «Экология». Новый нацпроект предполагает заботу об окружающей среде и повышение ее комфортности для жизни людей. Работа будет вестись сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, а также развитие экологического туризма и сохранение редких видов животных.

В нацпроект входит шесть федеральных проектов: «Генеральная уборка», «Вода России», «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма», «Сохранение лесов», «Экономика замкнутого цикла», «Чистый воздух».