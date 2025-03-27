Слесарь из нижегородской глубинки выиграл миллион рублей в лотерею

Слесарь из Сергача Нижегородской области стал обладателем миллиона рублей, сообщает пресс-служба "Столото".
Счастливчика зовут Руслан Лялькаев. Он работает в частной компании.
Как рассказал нижегородский сантехник, лотереями он интересуется давно, во многом благодаря аналогичному увлечению собственной матери. Перед своим днем рождения мужчина решил попытать удачу и приобрел несколько билетов. Случилось чудо - он стал обладателем 1 млн рублей. Правда, пока не решил, на что их потратит.
Ранее сообщалось, что нижегородец благодаря участию в лотерейном розыгрыше стал богаче на 1,4 млн рублей.
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