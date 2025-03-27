Слесарь из нижегородской глубинки выиграл миллион рублей в лотерею Общество

Слесарь из Сергача Нижегородской области стал обладателем миллиона рублей, сообщает пресс-служба "Столото".

Счастливчика зовут Руслан Лялькаев. Он работает в частной компании.

Как рассказал нижегородский сантехник, лотереями он интересуется давно, во многом благодаря аналогичному увлечению собственной матери. Перед своим днем рождения мужчина решил попытать удачу и приобрел несколько билетов. Случилось чудо - он стал обладателем 1 млн рублей. Правда, пока не решил, на что их потратит.

Ранее сообщалось, что нижегородец благодаря участию в лотерейном розыгрыше стал богаче на 1,4 млн рублей.