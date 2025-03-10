Житель Нижегородской области выиграл 16 миллионов рублей в лотерею Общество

Фото: пресс-служба компании "Национальная лотерея"

Житель Нижегородской области в Международный женский день решил попытать удачу в лотерее (18+) и выиграл 16,6 млн рублей.

Как рассказали в пресс-службе компании "Национальная лотерея", общий размер призового фонда в 100 млн рублей между собой разделили шесть участников розыгрыша.

Одним из счастливых обладателей внушительного денежного приза оказался и нижегородец. Его личные данные не раскрываются.

Ранее сообщалось, что многодетная нижегородка стала обладательницей 10 млн рублей по результатам лотерейного розыгрыша.