Житель Нижегородской области выиграл 16 миллионов рублей в лотерею

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Житель Нижегородской области в Международный женский день решил попытать удачу в лотерее (18+) и выиграл 16,6 млн рублей.
Как рассказали в пресс-службе компании "Национальная лотерея", общий размер призового фонда в 100 млн рублей между собой разделили шесть участников розыгрыша.
Одним из счастливых обладателей внушительного денежного приза оказался и нижегородец. Его личные данные не раскрываются.
Ранее сообщалось, что многодетная нижегородка стала обладательницей 10 млн рублей по результатам лотерейного розыгрыша.
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