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Общество

Кадетский корпус имени Маргелова начинает приём в 7-е и 10-е классы

02 апреля 2025 13:38  [171] Общество
Кадетский корпус имени Маргелова начинает приём в 7-е и 10-е классы

Фото: Нижегородский кадетский корпус ПФО им. В.Ф. Маргелова

Нижегородский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени генерала армии В.Ф. Маргелова объявил набор воспитанников на 2025/2026 учебный год. Всего планируется принять 165 юношей.

Как сообщили в образовательной организации, приём в 7-е классы проходит с 1 апреля по 30 июня, в 10-е классы — с 1 апреля по 10 мая. В 7-е классы планируется зачислить 90 человек, в 10-е — 75.

При наличии свободных мест возможен дополнительный приём в 8-е и 9-е классы.

Кадетский корпус готовит будущих специалистов для воздушно-десантных войск Вооружённых сил России. За время обучения каждый воспитанник совершает не менее трёх прыжков с парашютом.

В настоящее время в корпусе обучаются 420 кадетов, распределённых по 18 классам.

Для учащихся организовано полное проживание на территории учреждения. На площади около 12 гектаров расположены учебные и спальные корпуса, физкультурно-оздоровительный комплекс, десантный городок с парашютной вышкой, общевойсковая полоса препятствий, автодром и другие спортивные объекты.

Напомним, при кадетском корпусе действует учебно-методический центр патриотического воспитания ПФО "Гвардеец".

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Теги:
Военные Образование Школы
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