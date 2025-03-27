Нижний Новгород попал в топ-3 самых популярных туристических направлений на майские праздники Общество

МТС, цифровая экосистема, с помощью входящей в нее платформы Bronevik.com, изучила ранние бронирования российских отелей и других объектов размещения на период майских праздников. Выяснилось, что число заказов увеличилось на 38%, а Нижний Новгород оказался в числе самых востребованных городов для туристических поездок для майского отдыха.

Спрос на туристическое жилье подстегнуло продление майских выходных за счет переноса нерабочего дня с февраля. Длинные каникулы также стимулируют россиян планировать поездки заранее — средняя глубина бронирований в конце марта составляет 12 недель.

Анализ предварительных бронирований показал, что Казань и Санкт-Петербург заняли первую строчку рейтинга туристического спроса на майские праздники, разделив первое место с результатом 11% от общего числа заказов по России. Москва занимает второе место с результатом 7%, а замыкает тройку популярных направлений Нижний Новгород с 6% от всех бронирований. Нижний Новгород предлагает развитую инфраструктуру гостеприимства: здесь работают отели различных категорий, множество ресторанов с разнообразной кухней. Особую привлекательность городу придает его культурная жизнь – театры, музеи и многочисленные фестивали, которые проводятся круглый год. Одна из главных достопримечательностей города — Нижегородский кремль, впечатляющая крепость России, поражающая своей сохранностью и размерами. По площади и протяжённости стен он уступает только Московскому кремлю.

«Удобное транспортное расположение на пересечении важных водных и сухопутных путей делает Нижний Новгород привлекательным как для однодневных поездок, так и для длительных путешествий. Мы в свою очередь заботимся о своих абонентах и постоянно модернизируем сеть, создавая комфортную цифровую инфраструктуру. Особое внимание уделяем качеству связи в ключевых транспортных узлах, в историческом центре города, в туристических локациях и в местах проведения массовых мероприятий», — отметил директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.

ТОП популярных направлений для поездок на майские праздники:

Направление Доля от всех бронирований Казань, Санкт-Петербург 11% Москва 7% Нижний Новгород 6% Волгоград 3% Ярославль, Калининград, Смоленск, Псков, Кисловодск 2%

По данным исследования МТС и Bronevik.com, средний чек на бронирование туристического жилья по России в период майских праздников вырос на 12% год к году и составил 6 600 рублей за ночь. Среди популярных туристических городов самым бюджетным оказался Краснодар – здесь отели другие объекты бронируют в среднем за 3 700 рублей за ночь. Второе место среди направлений для бюджетных путешествий на майских каникулах занял Рыбинск – в среднем путешественники платят там 3 800 рублей за ночь. Тройку направлений с наиболее низким чеком замыкает Йошкар-Ола – 3 900 рублей за ночь.