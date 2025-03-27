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Общество

Генпрокуратура РФ предложила ужесточить контроль за деятельностью риелторов

02 апреля 2025 15:46  [80] Общество

Генпрокуратура предложила Совбезу ужесточить контроль за деятельностью риелторов, которые часто используются мошенниками для быстрой продажи недвижимости. Об этом заявил глава ведомства Игорь Краснов в ходе выступления в Совете Федерации, сообщает телеканал "360".

Краснов подчеркнул необходимость нормативного регулирования работы риелторов, через которых злоумышленники ускоренно реализуют квартиры пострадавших граждан. Также он выступил за законодательное введение ограничений на выпуск банковских карт.

Эти меры направлены на планомерную борьбу с телефонным и интернет-мошенничеством.

Напомним, накануне Владимир Путин подписал новый закон, призванный защитить россиян от финансовых преступлений и усилить контроль за банковскими и операционными процессами. Согласно документу, сотрудники финансовых учреждений, государственных органов и операторов связи должны отказаться от использования иностранных мессенджеров при общении с клиентами.

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Теги:
Кибербезопасность Мошенничество Прокуратура
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