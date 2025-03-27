Мошенники начали звонить россиянам от имени сотрудников РКН и требовать СНИЛС Общество

Злоумышленники разработали новый метод обмана россиян, представляясь сотрудниками Роскомнадзора и утверждая, что у жертв возникли проблемы с доступом к личному кабинету на портале "Госуслуги". Об сообщил телеканал "360".

Согласно информации, мошенники звонят россиянам через WhatsApp, используя номера, не принадлежащие Роскомнадзору. Они утверждают, что личный кабинет жертвы на портале "Госуслуги" был взломан, и для восстановления доступа требуется сообщить номер СНИЛС.

В Роскомнадзоре прокомментировали, что настоящие сотрудники госоргана никогда не связываются с гражданами через мессенджеры и не запрашивают персональные данные.

Напомним, в России приняли закон, который призван защитить граждан от различных видов мошенничества, связанных с использованием телефонов и интернета. Документ уже подписал Владимир Путин.