Трехметровую статую Белой Тары открыли в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Фото: Буддийский центр Алмазного пути

В Нижнем Новгороде на улице Максима Горького, 3 установили трёхметровую статую Белой Тары — буддийской святыни, символизирующей сострадание и защиту. Торжественное открытие прошло 2 апреля, сообщили в местном буддийском центре.

В буддийской традиции считается, что такие статуи приносят благополучие и гармонию не только людям, но и всей окружающей территории. С древних времён, начиная с эпохи Будды Шакьямуни, подобные изображения устанавливаются по всему миру. Принято обходить статую по часовой стрелке и произносить добрые пожелания на благо всех существ.

Белая Тара — одно из почитаемых божеств в буддизме. Её считают пробуждённой женщиной, олицетворяющей милосердие всех Будд. Она защищает живых существ, оберегает от болезней, дарует спокойствие и долголетие. На санскрите её имя звучит как Сита Тара — Белая Освободительница.

Помимо духовного значения, скульптура выполняет и культурную функцию. Она создана российским мастером по тибетским канонам и представляет собой изящное произведение искусства. Статуя установлена на высоком берегу Оки, откуда открывается живописный вид на город.

Буддийская община надеется, что монумент Белой Тары станет новой точкой притяжения для нижегородцев и туристов.