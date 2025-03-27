Когда в Нижнем Новгороде отключат отопление
Проект канатки через Оку в Нижнем прошел госэкспертизу
По каким схемам мошенники разводят нижегородцев на деньги
Где в Нижнем Новгороде запрещены электросамокаты
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Культура и отдых
02 апреля 2025 16:18  [35] Трехметровую статую Белой Тары открыли в Нижнем Новгороде
02 апреля 2025 12:55  [181] Куда нижегородцы поедут на майские праздники в 2025 году
01 апреля 2025 18:07  [461] Нижегородское Заксобрание остается в кремле, несмотря на разговоры о музее
01 апреля 2025 16:52  [297] В Нижнем Новгороде торжественно отметили достижения лучших работников сферы культуры
01 апреля 2025 16:30  [322] Пороховую башню кремля в Нижнем Новгороде исследуют в 2026 году
01 апреля 2025 15:26  [2227] 1,5 млрд рублей требуется на музеефикацию уникальной беляны с Ветлуги
01 апреля 2025 14:17  [354] Первый туристический поезд запустили из Нижнего Новгорода во Фролищи
01 апреля 2025 14:06  [449] Краеведческий музей собираются разместить в здании ЗСНО
01 апреля 2025 13:46  [238] Деятелям культуры Нижегородской области впервые присвоены региональные звания
31 марта 2025 19:00  [500] Владимир Кристовский из Uma2rman озвучил ролик о Нижнем Новгороде
Культура и отдых

Трехметровую статую Белой Тары открыли в Нижнем Новгороде

02 апреля 2025 16:18  [35] Культура и отдых
Трехметровую статую Белой Тары открыли в Нижнем Новгороде

Фото: Буддийский центр Алмазного пути

В Нижнем Новгороде на улице Максима Горького, 3 установили трёхметровую статую Белой Тары — буддийской святыни, символизирующей сострадание и защиту. Торжественное открытие прошло 2 апреля, сообщили в местном буддийском центре.

В буддийской традиции считается, что такие статуи приносят благополучие и гармонию не только людям, но и всей окружающей территории. С древних времён, начиная с эпохи Будды Шакьямуни, подобные изображения устанавливаются по всему миру. Принято обходить статую по часовой стрелке и произносить добрые пожелания на благо всех существ.

Белая Тара — одно из почитаемых божеств в буддизме. Её считают пробуждённой женщиной, олицетворяющей милосердие всех Будд. Она защищает живых существ, оберегает от болезней, дарует спокойствие и долголетие. На санскрите её имя звучит как Сита Тара — Белая Освободительница.

Помимо духовного значения, скульптура выполняет и культурную функцию. Она создана российским мастером по тибетским канонам и представляет собой изящное произведение искусства. Статуя установлена на высоком берегу Оки, откуда открывается живописный вид на город.

Буддийская община надеется, что монумент Белой Тары станет новой точкой притяжения для нижегородцев и туристов.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Нижегородский район Памятники Религия
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Искусство и экология: в Нижнем Новгороде открылась выставка Красная Книга
27 марта 2025 17:21Искусство и экология: в Нижнем Новгороде открылась выставка "Красная Книга"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph