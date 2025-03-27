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Культура и отдых

Концерт к 225-летию Пушкина в Большом Болдине признали "Событием года"

02 апреля 2025 16:37  [119] Культура и отдых
Концерт к 225-летию Пушкина в Большом Болдине признали Событием года

Фото: АНО "Центр 800"

Музыкально-литературный вечер "Отражения", приуроченный к 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, стал победителем национальной премии событийной индустрии "Событие года". Проект занял первое место в номинации "Культурное событие года".

Знаковое мероприятие прошло 6 июня прошлого года в Большом Болдине, на территории музея-заповедника. Концерт под открытым небом состоялся у Верхнего пруда усадьбы. Для него была специально создана сцена, вписанная в природный ландшафт и архитектурную композицию парка.

Художественным руководителем проекта выступил Народный артист СССР Юрий Башмет. Ведущими вечера стали Дарья Златопольская и Андрей Малахов.

В концерте приняли участие известные российские артисты: Константин Хабенский, Евгений Миронов, Марина Неёлова, Ирина Пегова, Ирина Купченко, Станислав Любшин, Евгений Ткачук, Пелагея, Полина Агуреева, Лев Зулькарнаев и другие.

На сцене также выступили хор Нижегородского государственного академического театра оперы и балета имени А.С. Пушкина, Государственный симфонический оркестр "Новая Россия" под управлением Юрия Башмета и Государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева.

Зрители услышали чтение стихов Пушкина и других авторов, а также музыкальные произведения, вдохновлённые его творчеством, включая сочинения современных композиторов.

Трансляция концерта прошла в вечернем эфире телеканала "Россия-1" и собрала у экранов около 10 миллионов зрителей по всей стране.

Организаторами проекта выступили правительство Нижегородской области, АНО "Центр 800", Русское концертное общество и телеканал "Россия".

Премия "Событие года" проводится ежегодно при поддержке Национальной ассоциации организаторов мероприятий. Её цель — подчеркнуть значимость событийной индустрии как части креативной экономики и выделить лучшие практики в сфере организации мероприятий.

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