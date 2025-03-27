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Общество

Рестораны Нижнего Новгорода откроют летние веранды в середине апреля

02 апреля 2025 16:50  [120] Общество
Рестораны Нижнего Новгорода откроют летние веранды в середине апреля

Фото: Кира Мишина

В Нижнем Новгороде стартовали работы по установке летних веранд в ресторанах. Об этом сообщает ИА "НТА-Приволжье" со ссылкой на главу представительства Федерации рестораторов и отельеров Александра Котюсова.

По словам ресторатора, монтаж активно ведётся на ключевых туристических улицах города — Рождественской и Большой Покровской. Именно там расположены популярные заведения, ориентированные как на местных жителей, так и на гостей приволжской столицы.

"Из-за раннего потепления, скорее всего, откроемся раньше обычного. Обычно сезон летних веранд стартует в конце апреля, но в этом году, вероятно, начнём уже в середине месяца — на две недели раньше", — пояснил Котюсов.

Напомним, сразу четыре нижегородских ресторана — "Кусто", Red Wall, Yale и "19" — вошли в топ-10 престижной премии WHERETOEAT Center.

Также сообщалось, что в Арзамасе планируется открыть два ресторана и столовую.

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Теги:
Рестораны
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