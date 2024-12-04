Двухэтажный ресторан построят на площади Сенной в Нижнем Новгороде Общество

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Двухэтажный ресторан планируется построить в воссозданном доме Самгина на площади Сенной в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в протоколе заседания комиссии по подготовки правил землепользования и застройки на сайте регионального Минграда.

Здание будет примыкать к дому Чардымова, который является объектом культурного наследия. Ресторан в воссозданном доме Самгина с двумя залами на первом и втором этажах будет рассчитан на 50 мест.

Заявителем выступило КП НО "ДОМ.НН". Организация обратилась в комиссию для внесения изменений в правила землепользованию застройки (ППЗ) из-за незначительной площади земельного участка в границах улицы Большой Печерской, площади Сенная и Казанской набережной.

Члены комиссии одобрили изменения в ППЗ в части установления подзоны территориальной зоны ТО-1 (зона многофункциональной застройки городского центра и городских подцентров за пределами исторического района и охранных зон объектов культурного наследия) в отношении этого земельного участка.

"Это позволит индивидуализировать предельные параметры разрешенного строительства в части минимальных отступов от границ земельного участка и красной линии до объекта капитального строительства", - говорится в сообщении.

Институт развития агломераций Нижегородской области теперь должен подготовить проект внесения изменений в ППЗ, после чего документ будут направлен в министерство градостроительной деятельности и развития агломераций региона.

Напомним, прилегающий к дому Чардымова дом Самгина на Большой Печёрской полностью разобрали в сентябре 2022 года.

Также ранее сообщалось, что дом Чардымова на улице Большой Печерской пострадал от пожара в мае в 2022 году.