Двухэтажный ресторан построят на площади Сенной в Нижнем Новгороде

Фото:
Двухэтажный ресторан планируется построить в воссозданном доме Самгина на площади Сенной в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в протоколе заседания комиссии по подготовки правил землепользования и застройки на сайте регионального Минграда.
Здание будет примыкать к дому Чардымова, который является объектом культурного наследия. Ресторан в воссозданном доме Самгина с двумя залами на первом и втором этажах будет рассчитан на 50 мест.
Заявителем выступило КП НО "ДОМ.НН". Организация обратилась в комиссию для внесения изменений в правила землепользованию застройки (ППЗ) из-за незначительной площади земельного участка в границах улицы Большой Печерской, площади Сенная и Казанской набережной.
Члены комиссии одобрили изменения в ППЗ в части установления подзоны территориальной зоны ТО-1 (зона многофункциональной застройки городского центра и городских подцентров за пределами исторического района и охранных зон объектов культурного наследия) в отношении этого земельного участка.
"Это позволит индивидуализировать предельные параметры разрешенного строительства в части минимальных отступов от границ земельного участка и красной линии до объекта капитального строительства", - говорится в сообщении.
Институт развития агломераций Нижегородской области теперь должен подготовить проект внесения изменений в ППЗ, после чего документ будут направлен в министерство градостроительной деятельности и развития агломераций региона.
Напомним, прилегающий к дому Чардымова дом Самгина на Большой Печёрской полностью разобрали в сентябре 2022 года.
Также ранее сообщалось, что дом Чардымова на улице Большой Печерской пострадал от пожара в мае в 2022 году.
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+